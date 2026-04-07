รัสเซียรัวถล่มยูเครน – เอพี รายงานวันที่ 7 เม.ย. ว่า ทางการยูเครนเปิดเผยว่า การโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียในเมืองออแดซา เมืองท่าทางตอนใต้ของยูเครน
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย เป็นหญิง 2 รายและเด็กเล็กอายุเพียง 2 ขวบอีก 1 ราย ขณะที่โดรนระยะไกลของยูเครนโจมตีท่าเรือรัสเซียในทะเลดำซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง
เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่า การโจมตีช่วงกลางคืนในเมืองออแดซาสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน โพสต์ข้อความบนเอ็กซ์ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 คน รวมถึงหญิงตั้งครรภ์และเด็กสองคน โดยเด็กที่อายุน้อยที่สุดมีอายุไม่ถึงขวบ
จากข้อมูลของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุว่ารัสเซียโจมตีพื้นที่พลเรือนของยูเครนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดฉากรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเมื่อปี 2565 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 15,000 ราย นายเซเลนสกียังกล่าวด้วยว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียส่งโดรนโจมตียูเครนราว 2,800 ลำ ระเบิดร่อนเกือบ 1,350 ลูก และขีปนาวุธประเภทต่างๆ มากกว่า 40 ลูก
รายงานระบุด้วยว่า รัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีเมืองแคร์ซอน ทางตอนใต้ของยูเครน เป็นเหตุให้หญิงชราเสียชีวิต 1 ราย และหญิงอีก 3 ราย อายุ 86 ปี 79 ปี และ 44 ปีได้รับบาดเจ็บ นายโอเล็กซานเดอร์ โปรคูดิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทหารในแคว้นแคร์ซอน กล่าวว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิด สมองกระทบกระเทือน และบาดเจ็บที่ศีรษะ
ส่วนเมืองนีกอปอล แคว้นดนีปรอแปตร็อวสก์ ทางตอนกลาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คนจากโดรนและปืนใหญ่ของรัสเซีย นอกจากนี้รัสเซียยังส่งโดรนโจมตีเมืองคาร์กิว ทางตะวันออกของยูเครน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 3 คน
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