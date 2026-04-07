พิสูจน์ไม่ได้ ใครคือพ่อตัวจริง หลังสาวอังกฤษ มีเพศสัมพันธ์กับพี่น้องฝาแฝด ช่วงเวลาใกล้กัน จนตั้งท้อง ศาลชี้ซับซ้อน
วันที่ 7 เมษายน 2569 ศาลอังกฤษเผยคำตัดสินคดีสุดซับซ้อน “ไม่สามารถระบุได้” ว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเด็ก หลังหญิงรายหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับพี่น้องฝาแฝดชายทั้งสองคน ภายในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้ในการตั้งครรภ์
รายงานระบุว่า หญิงคนดังกล่าวเริ่มคบหากับฝาแฝดทั้งสองแบบไม่จริงจังตั้งแต่ปี 2017 โดยฝ่ายชายไม่ทราบมาก่อนว่าทั้งคู่กำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนเดียวกัน จนกระทั่งเธอตั้งครรภ์ จึงเกิดข้อพิพาทขึ้น
เนื่องจากชายทั้งสองเป็นฝาแฝดแท้ ซึ่งมีสารพันธุกรรม (DNA) เหมือนกันเกือบทั้งหมด ทำให้การตรวจดีเอ็นเอ ไม่สามารถแยกได้ว่า ใครคือพ่อเด็กอย่างแน่ชัด ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันสิทธิ์ความเป็นพ่อ
ในเวลาต่อมา หญิงรายดังกล่าวยังคงติดต่อกับชายคนหนึ่ง และได้ระบุชื่อเขาเป็นพ่อในสูติบัตรของเด็ก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์กลับย่ำแย่ลง จนนำไปสู่การฟ้องร้องเรื่องสิทธิ์การเลี้ยงดูและความรับผิดชอบของผู้ปกครอง
เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลในปี 2024 ผู้พิพากษายืนยันว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครคือพ่อเด็กตัวจริง แม้ทั้งสองฝ่ายจะพยายามพิสูจน์ตัวเองและใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากก็ตาม
ล่าสุด ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ระงับสิทธิ์ความเป็นผู้ปกครองชั่วคราวของชายที่มีชื่ออยู่ในสูติบัตร เนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้
ทั้งนี้ ศาลได้เน้นย้ำว่า การไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงหนึ่งได้ ไม่ได้หมายความว่าข้อเท็จจริงตรงกันข้ามจะได้รับการพิสูจน์แล้ว
คดีนี้สะท้อนข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ในบางกรณี และความซับซ้อนทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อหลักฐานไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้
ขอบคุณที่มา mustsharenews
เรียบเรียงโดยทีมข่าวสดออนไลน์