ทุกชีวิตสำคัญ! สาวจีนลาออกจากงาน ศึกษากฎหมายเอง ต่อสู้คดีนานกว่า 3 ปี หลังสุนัขแสนรักถูกเพื่อนบ้านวางยาพิษจนจากไป เรียกร้องสิทธิสัตว์และความยุติธรรม
หญิงชาวจีน หลี่ อี้ฮั่น สละทั้งงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อทวงความยุติธรรมให้สุนัขเลี้ยงสุดรักของเธอ หลังจากที่ ปาปี้ สุนัขสายพันธุ์เวสต์ไฮแลนด์ ไวท์ เทอร์เรีย อายุ 13 ปี ถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตในสนามเด็กเล่นของคอนโดที่เธออาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งเมื่อปี 2565
ตำรวจพบว่าชายวัย 65 ปีนามสกุล จาง ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เคียงเป็นผู้ก่อเหตุ รายงานระบุว่าเขาได้ทิ้งชิ้นไก่จุ่มสารโซเดียมฟลูออโรอะซิเตต ซึ่งเป็นสารพิษรุนแรงและไร้กลิ่น ไว้ในสนามเด็กเล่น โดยสารนี้มีความเป็นพิษสูงต่อมนุษย์อีกด้วย
ในวันเดียวกัน มีสุนัขเลี้ยงทั้งหมด 11 ตัวถูกวางยาพิษ โดย 9 ตัวเสียชีวิต ทำให้หลี่ตัดสินใจสละทั้งงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึงกิจกรรมสังคมที่ไม่จำเป็น เพื่อทุ่มเทต่อการเรียกร้องสิทธิของสุนัขเลี้ยงที่อยู่กับเธอมาตั้งแต่สองเดือนแรกของชีวิต
เนื่องจากจีนยังขาดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่ครบถ้วน หลี่จึงต้องศึกษากฎหมายหลายฉบับ ทั้ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และ ประมวลกฎหมายอาญา เธอยื่นฟ้องคดีอาญาแบบเอกชนและฟ้องคดีแพ่งต่อนายจาง พร้อมเป็นตัวแทนโจทก์ 10 รายอื่น ๆ ด้วยตัวเอง เนื่องจากการจัดการค่าทนายสำหรับผู้ฟ้องทั้ง 11 คนเป็นเรื่องยาก
ผลคดีในชั้นศาลครั้งแรกถือเป็นชัยชนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และในเดือนธันวาคม 2568 จางถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในข้อหาวางสารอันตราย แม้ว่าตามกฎหมายผู้วางพิษที่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตต่อมนุษย์ จะต้องได้รับโทษไม่น้อยกว่า 10 ปี แต่โทษจำคุก 4 ปีถือเป็นโทษรุนแรงที่สุดสำหรับผู้วางยาที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต
หลี่กล่าวว่า การรอคอยคำตัดสินถึง 2 ปี 2 เดือน เป็นเรื่องยาก แต่เธอก็ภูมิใจที่คดีของเธอกลายเป็นตัวอย่างให้คดีอื่น ๆ เร่งกระบวนการตัดสิน ในขณะที่จางถูกประกันตัวมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี เธอกล่าวว่า “รู้สึกเหมือนฉันเป็นคนติดคุกแทนเขา”
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หลี่ต้องเผชิญกับความชั่วร้ายไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งการกลั่นแกล้ง การเผยข้อมูลส่วนตัว และข่าวลือ เธอจึงแจ้งความและสามารถเอาผิดผู้กลั่นแกล้งหลายราย หนึ่งคนถูกปรับ 500 หยวน (ประมาณ 2,400 บาท) และอีกคน 1,000 หยวน (ราว 4,800 บาท)
หลี่เคยซ่อนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ แต่ครั้งนี้เธอเลือกเปิดเผยหน้า เพื่อแสดงเสรีภาพในการตัดสินใจของตัวเอง เธอกล่าวว่า เรื่องราวของเธอยังไม่จบ “ความพยายามแต่ละครั้งของเรา แต่ละก้าวที่เดินไป แม้จะเล็กเพียงใด ก็เป็นการสร้างอนาคตที่ดีกว่า”
ที่มา: South China Morning Post
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เรียบเรียงโดยทีมงานข่าวสดออนไลน์