เขย่าขวัญบอลโลก แท็กซี่พุ่งขึ้นทางเท้า กวาดชนคน-แฟนบอลด้วย

เขย่าขวัญบอลโลก – เอพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เกิดเหตุเขย่าขวัญขึ้นในกรุงมอสโก ระหว่างรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมฟุตบอลโลก เวิลด์คัพ 2018 เมื่อแท็กซี่คันหนึ่งพุ่งกวาดชนคนเดินเท้าใกล้จัตุรัสแดง ทางการรัสเซียระบุว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่ในโซเชียลมีเดียที่มีคลิปแชร์กันนั้น คาดเดาว่าอาจเป็นการก่อการร้าย และหลายคนพูดกันว่าคนขับแท็กซี่เป็นชาวคีร์กิซสถาน

BREAKING: This appears to be a video of the taxi running over people in Moscow. pic.twitter.com/xO43tnMaXD

— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) June 16, 2018