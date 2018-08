นกอีมูบุกเมืองออสซี่ หาน้ำกินตามบ้าน-สนามบอล วิกฤตแล้งทารุณ

นกอีมูบุกเมืองออสซี่ – เมื่อ 20 ส.ค. เว็บไซต์ ฮัฟฟิงตันโพสต์ รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย ว่า ฝูงนกอีมูป่าเพิ่มจำนวนเข้าบุกเข้าเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหาอาหารและแหล่งน้ำ หลังเผชิญวิกฤตภัยแล้งมานานนับเดือน

ทางการออสเตรเลียประกาศให้รัฐนิวเซาท์เวลส์เผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง 100 เปอร์เซนต์ ทั่วทั้งดินแดนเมื่อวันที่ 8 ส.ค. จนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ในเมืองโบรกเคนฮิลล์ พบเห็นฝูงนกอีมูดิ้นรนหาแหล่งน้ำและอาหารเข้ามาในตัวเมือง ไม่ว่าตามถนนหนทาง สวนหลังบ้าน หรือสนามฟุตบอล

ก่อนหน้านี้ นายมัลคอล์ม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรอีก 1,800 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 43,000 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลีย หรือ RRANA กล่าวว่า ได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านที่วิตกกังวลจำนวนมาก ชาวบ้านที่อยู่ชานเมืองได้รับคำแนะนำให้นำภาชนะใส่น้ำไปวางไว้ให้มัน แต่คนที่อยู่ในตัวเมืองต่อต้านมาก เพราะเห็นว่ายิ่งไปทำให้นกรุกเข้ามาในชุมชน

วันเดียวกัน เว็บไซต์ข่าวบันเทิง อายวิตเนสวิว รายงานว่า คู่รักซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวู้ดชาวออสเตรเลีย นิโคล คิดแมน และคีธ เออร์เบิน ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้งในนิวเซาท์เวลส์ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.3 ล้านบาท

.@KeithUrban and Nicole Kidman are doing their bit and have donated $100,000 to the #9FarmAid Telethon! #9Today pic.twitter.com/lVuWHvEEdf

— The Today Show (@TheTodayShow) August 19, 2018