ออสซี่หวนผวา เร่งสอบพบอีก “เข็มเย็บผ้า” ฝังผลไม้ รอบนี้เจอยัดไส้ “องุ่น” (มีคลิป)

ออสซี่หวนผวา – วันที่ 6 ม.ค. สเตรทส์ไทมส์ รายงานความคืบหน้ากรณีพบ เข็มเย็บผ้า ฝังอยู่ในผลองุ่นที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตใน เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เมื่อต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ว่า สำนักงานตำรวจเมืองเมลเบิร์นแถลงเปิดการสอบสวนเร่งด่วน

A Craigieburn couple has found needles in grapes bought from their local supermarket. @_StephAnderson #9News pic.twitter.com/R8Du6qJuAx

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) January 2, 2019