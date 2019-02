ตะลึงนาที สึนามิน้ำแข็ง ซัดเข้าฝั่งนิวยอร์ก กองเป็นกำแพงมหึมา

สึนามิน้ำแข็ง – เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ดิ อินดีเพนเดนต์ รายงานภาพปรากฏการณ์สึนามิน้ำแข็งเคลื่อนซัดเข้าฝั่งในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

“สึนามิน้ำแข็ง” หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ลมผลักน้ำแข็ง” เกิดขึ้นเมื่อมีคลื่น ประกอบกับลมกระโชกแรง หรือ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ทำให้ก้อนน้ำแข็งซัดขึ้นมาบนฝั่ง ภาพในคลิปเมื่อวันที่ 25 ก.พ. เกิดขณะมีความเร็วลม 119 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้กำแพงน้ำแข็งสูง 9 เมตร เกยขึ้นมาบนฝั่งทะเลสาบอีรี และบนตลิ่งริมแม่น้ำไนแอการา ใกล้กับพรมแดนประเทศแคนาดา

WHOA! #Iceshove along the Niagara River in Fort Ontario after a boom gave way upstream and ice flowed down the river courtesy of 60+ MPH wind gusts. Video via @ViralHog pic.twitter.com/SbAPIqpFRc

— Mike Seidel (@mikeseidel) 25 กุมภาพันธ์ 2562