เวเนซุเอลาสั่งหยุดงาน-โรงเรียน วิกฤตอีกไฟฟ้าดับเมืองหลวง

เวเนซุเอลาสั่งหยุดงาน-โรงเรียน – วันที่ 27 มี.ค. บีบีซี รายงานวิกฤตไฟฟ้าดับในประเทศเวเนซุเอลาอีกครั้ง ในกรุงการากัส เมืองหลวง และหลายเมืองใหญ่ทางตะวันตกของประเทศ ถือเป็นเหตุต่อเนื่องจากวิกฤตไฟฟ้าดับทั่วประเทศเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้

ล่าสุด รัฐบาลเวเนซุเอลาบอกให้ลูกจ้างและนักเรียนนักศึกษาอยู่กับบ้าน และเข้าสู่วันที่ 2 ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้ว ขณะที่โรงพยาบาล ขนส่งมวลชน น้ำประปา และบริการอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตประชาชน

ไฟฟ้าดับเริ่มจากกรุงการากัส เมืองหลวง ตั้งแต่ราว 13.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มี.ค. ส่งผลให้ระบบการขนส่งมวลชนเกิดความโกลาหล ขณะที่รถไฟใต้ดินปิดบริการ จนคนหลายพันคนต้องเดินเท้าหรือนั่งรถเมล์กลับบ้าน

พนักงานแบงก์คนหนึ่งในกรุงการากัสบอกกับรอยเตอร์ว่า ตอนไฟฟ้าดับหลายวันไม่สามารถทำอะไรได้ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ถอนเงินสดก็ไม่ได้

แม้ว่ากระแสไฟฟ้าจับมาปกติราว 4 ชั่วโมง หลังจากนั้น แต่นายฆอร์เก รอดริเกซ รมว.ข้อมูลข่าวสาร ระบุว่า ไฟฟ้าดับอีกครั้งในเวลา 17.50 น. วันเดียวกัน และว่าไฟฟ้ายังไม่กลับมา

ก่อนหน้านี้ นายรอดริเกซแถลงทางโทรทัศน์ย้ำว่า ฝ่ายค้านเป็นต้นเหตุไฟฟ้าดับ มากกว่าการขาดการบำรุงรักษา โดยระบุว่าถูกนักเจาะข้อมลโจมตีคอมพิวเตอร์ที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำสำคัญของประเทศ

Venezuela’s information minister is doing a live broadcaster to nation to denounce the opposition but because of blackout it looks like this pic.twitter.com/ljGMKcNo3q

— Tom Phillips (@tomphillipsin) March 25, 2019