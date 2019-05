จับนักศึกษาหนุ่ม “กราดยิง” มหาวิทยาลัย คร่า 2 ศพ สาหัสอีก 3 คน (คลิป)

จับนักศึกษาหนุ่ม “กราดยิง” – วันที่ 1 พ.ค. เอเอฟพี และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานเหตุกราดยิงระทึกขวัญที่ มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ในเมืองชาร์ล็อต รัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา หลังชายคนร้าย ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายไทรสแตน เทอร์เรลล์ อายุ 22 ปี พกอาวุธปืนบุกเข้าไปในอาคารของมหาวิทยาลัย และกราดยิง

BREAKING: Video shows person being taken into custody at UNC Charlotte https://t.co/sPk1PcUQkh #unccshooting pic.twitter.com/oGpOj7Rs0x

— FOX 46 Charlotte (@FOX46News) April 30, 2019