ดอริส เดย์ ตำนานฮอลลีวู้ด เสียงร้อง Whatever Will Be, Will Be จากโลกวัย97

ดอริส เดย์ – เมื่อ 13 พ.ค. เอพี รายงานว่า ดอริส เดย์ นางเอกสาวเสียงหวานปานน้ำผึ้ง ระดับตำนานของฮอลลีวู้ด ผู้ได้รับความนิยมสูงสุดคนหนึ่งแห่งยุค 50-60 เจ้าของเสียงร้องเพลง Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera) ที่โด่งดังไปทั่วโลก เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 97 ปี

มูลนิธิ เดอะ ดอริส เดย์ แอนิมอล ฟาวน์เดชัน แถลงยืนยันรายงานข่าวดังกล่าวว่า ดอริส เดย์ เสียชีวิตที่บ้านพักที่เมืองคาร์เมล วัลลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีมิตรสหายดูใจในวาระสุดท้าย

“เดย์มีสุขภาพที่ดีเยี่ยมในวัยของเธอ กระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้เพิ่งมีอาการปอดบวมร้ายแรงและส่งผลต่อสุขภาพออกเธอ” มูลนิธิระบุในแถลงการณ์แจ้งข่าว

ดาราสาวผมบลอนด์ที่มีรอยยิ้มสดใส มีผลงานภาพยนตร์ทำเงินมากมาย เช่น “Pillow Talk” และ “That Touch of Mink” ส่วนเพลงที่ลือลั่นและยังเปิดกันอย่างเป็นอมตะถึงวันนี้คือ “Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)” ปรากฏในภาพยนตร์ของอัลเฟรด ฮิตช์ค็อก เรื่อง “The Man Who Knew Too Much”

ด้วยบุคลิกสดใส น่ารัก ดอริส เดย์ กุมหัวใจแฟนๆ ในยุค 60 ได้นอกเหนือไปจาก มาริลีน มอนโร นางเอกเซ็กซิมโบลร่วมสมัย

ดาราสาวไม่เคยได้รับรางวัลออสการ์ แต่ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ที่มอบรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติจากประธานาธิบดี Presidential Medal of Freedom เมื่อปี 2004 (พ.ศ.2547) ด้วยคำประกาศยกย่องว่า “วันที่ดีของอเมริกาคือวันที่ ดอริส มารีอาน ฟอน คัปเพิลฮอฟฟ์ แห่ง อีแวนสตัน โอไฮโอ ตัดสินใจเข้าสู่วงการเป็นผู้ให้ความบันเทิง”

ดอริสเป็นลูกของครูดนตรีและแม่บ้าน ฝันอยากทำงานเป็นนักเต้นรำ แต่ตอนอายุ 12 ประสบอุบัติเหตุ รถที่นั่งอยู่ถูกรถไฟชน ทำให้ขาหัก จึงหมดโอกาสจะเป็นนักเตะอีก หญิงสาวหันไปร้องเพลง และเริ่มร้องให้กับสถานีวิทยุซินซินเนติ ตามด้วยการร้องเพลงในไนต์คลับที่นิวยอร์ก

ต่อมาเจ้าของวง Les Brown เปลี่ยนนามสกุลให้หญิงสาว เป็น “เดย์” หลังจากให้ร้องเพลง Day after Day เพื่อให้คล้องจองกัน

เค เซรา เซรา

หญิงสาวเริ่มอาชีพในวงการ เมื่อร้องเพลงในงานปาร์ตี้ของฮอลลีวู้ด จนเป็นที่สะดุดหูสะดุดตา จนได้รับเลือกให้ร้องเพลง Love Me or Leave Me ซึ่งเป็นหนังที่ทำรายได้ถล่มทลาย จากนั้นจึงดังเปรี้ยงปร้าง กับเสียงร้อง เค เซรา เซรา – Que Sera, Sera ในภาพยนตร์The Man Who Knew Too Much ดังกล่าว และทำให้ดอริส เดย์ได้รับบทเด่นในภาพยนตร์โดยเฉพาะแนวโรแมนติก คอมเมดี้ และได้แสดงคู่กับพระเอกดังๆ รวมถึง คลาร์ก เกเบิล และ เจมส์ การ์เนอร์

ดอริส เดย์ มีชีวิตที่อาภัพรัก การแต่งงานตอนอายุ 17 กับนักดนตรีทรอมโบน จบลงขณะหญิงสาวตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน และมีลูกชายชื่อ เทอร์รี จากนั้นการแต่งงานหนสองก็สั้นอีก หญิงสาวกลับไปร่วมวง Les Brown อีกครั้ง ส่วนการแต่งงานครั้งที่สาม ทำให้ชีวิตประสบความยุ่งเหยิง เนื่องจาก มาร์ติน เมลเชอร์ สามี ไปก่อหนี้ไว้มหาศาล และทำให้เธอต้องเป็นหนี้ไปด้วย

ในหนังสืออัตชีวประวัติ ดอริส เดย์ เล่าว่า เทอร์รี ลูกชายบอกเธอว่า เงินที่แม่หามาได้ 20 ล้านดอลลาร์ มลายหายไปสิ้น ทั้งแม่ยังต้องติดหนี้ค่าภาษีอีกราว 450,000 ดอลลาร์ ต่อมานางเอกสาวชนะคดีต่อทนายความส่วนตัว ฐานบริหารเงินของเธอผิดพลาด และทำให้เธอได้เงินคืนมา 22.8 ล้านดอลลาร์ ในปี 1974

ดอริส เดย์แต่งงานครั้งที่ 4 ตอนอายุ 52 ปี กับนักธุรกิจ แบร์รี คอมเดน ในปี 1976 อาศัยอยู่ในเมืองมอนเทอรีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และหลังจากอำลงวงการตั้งแต่ยุค 80 ดอริส เดย์ ทุ่มเทการทำงานในด้านปกป้องสิทธิสัตว์ จนเป็นที่มาของมูลนิธิสัตว์ ในชื่อของเธอ Doris Day Animal Foundation

ขณะที่ผลงานเพลงในอดีตที่ยังไม่เคยเผยแพร่ อย่างเพลง My Heart เพิ่งออกมารวมในคอลเลกชั่นปี 2011 (พ.ศ.2554) ยังขึ้นแท่นฮิตติดอันดับท็อปเทนในอังกฤษ