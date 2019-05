ระทึกกลางเมือง! บัสนักท่องเที่ยวถูก “ระเบิด” รถพังยับ-ชาวต่างชาติเจ็บอื้อ (คลิป)

ระทึกกลางเมือง! – วันที่ 19 พ.ค. มิร์เรอร์ รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดขณะ รถบัสนักท่องเที่ยว กำลังเดินทางใน เมืองกีซ่า เมืองท่องเที่ยวติดกับกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 17 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ

— EHA News (@eha_news) May 19, 2019