โรเล็กซ์รุ่นหายาก ซื้อ 46 ปีก่อนแค่หลักหมื่น เจ้าของรู้ราคาปัจจุบัน ล้มทั้งยืน!

โรเล็กซ์รุ่นหายาก – ซีเอ็นเอ็น รายงานเบื้องหลังเหตุการณ์ ชายชาวอเมริกันเครายาวถึงกับล้มทั้งยืน เมื่อเห็นนาฬิกาที่ตนเองซื้อมาในราคา 345.97 ดอลลาร์ หรือราว 14,000 บาท เมื่อ 46 ปีก่อน มีราคาประมูลมหาศาล จนไม่เชื่อสายตาตัวเอง ทิ้งตัวลงไปนอนกับพื้น

#TRENDING: Veteran collapses after learning his old Rolex he purchased in 1974 turns out to be worth up to $700K @RoadshowPBS pic.twitter.com/mJlxjCDVXV

— CNN Early Start (@EarlyStart) January 29, 2020