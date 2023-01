มะเร็งพราก “แอนนี เวอร์ชิง” นักแสดงจากเกมดัง The Last of Us ในวัย 45 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า แอนนี เวอร์ชิง นักแสดงสาวจอแก้วชื่อดังชาวอเมริกัน เสียชีวิตด้วยวัย 45 ปีหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานกว่า 3 ปี

แอนนี เวอร์ชิงเริ่มต้นอาชีพการแสดงตั้งแต่อายุ 24 ปี เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์ General Hospital และ Supernatural ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี 2552 ได้รับบทเรเน่ซึ่งเป็นบทนำในซีรีส์เรื่อง 24 ในซีซั่น 7 กับ 8 และผลักดันให้แอนนีกลายเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัว สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งแฟนๆ มาร์เวลจะคุ้นเคยในบท Leslie Dean ในซีรีส์เรื่อง Runaways

แอนนียังได้รับบทโดดเด่นมากมายอีกหลายเรื่อง รวมทั้ง CSI Blue bloods Dallas และเธอได้รับบทนำอีกครั้งในซีรีส์เรื่อง แคสเซิล และเดอะ แวมไพร์ ไดอารี่ส์ ในปี 2556 นอกจากการแสดงละครโทรทัศน์แล้วแอนนียังร่วมแสดงและพากย์เสียงเป็นเทสส์ ในวิดีโอเกมดัง The Last of Us

ทั้งนี้ แอนนีตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งในปี 2563 แต่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง และได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Star Trek: Picard และ The Rookie ซึ่งเป็นผลงานสุดท้ายก่อนที่เสียชีวิต