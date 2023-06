สงครามยูเครน ถล่มเขื่อนใหญ่แตก-อพยพปชช.หนีตายมวลน้ำทะลัก

สงครามยูเครน – วันที่ 6 มิ.ย. รอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุเขื่อนที่แม่น้ำดนิโปรบริเวณภาคใต้ของประเทศยูเครนได้รับความเสียหายจากการสู้รบจนเขื่อนแตกและมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักท่วมพื้นที่ใต้เขื่อน นำไปสู่การอพยพพลเรือนจากทั้งพื้นที่ของฝ่ายยูเครนและรัสเซีย

❗️Russian military blew up the #Kakhovka hydroelectric power plant dam in #Kherson Oblast.

Approximately 16 thousand people are in the critical zone. The evacuation has already begun.

Source: Kherson Oblast Military Administration

📹: Zelensky#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/8BNG4S3RV5

— UkraineWorld (@ukraine_world) June 6, 2023