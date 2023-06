ครอบครัวใจสลาย สหรัฐ ยืนยันพบร่าง จูเลียน แซนด์ นักแสดงชื่อดัง หลังหายตัวไปขณะปีนเขาบนภูเขาหิมะเมื่อ 5 เดือนก่อน

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า นายจูเลียน แซนด์ นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ชาวอังกฤษขาดการติดต่อไปขณะปีนเขาในภูเขาแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้าย จนทำให้เกิดการค้นหาครั้งใหญ่ทั้งทางอากาศและภาคพื้น ล่าสุดยืนยันพบศพนักแสดงชาย แต่สาเหตุการเสียชีวิตกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ รายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา นักเดินเขากลุ่มหนึ่งพบศพปริศนาบนเทือกเขาแห่งนี้ และศพก็ถูกส่งไปชันสูตร ก่อนที่สำนักงานนายอำเภอเขต นายซาน เบอร์นาร์ดิโน จะออกมายืนยันในวันที่ 27 มิ.ย. ว่า ศพที่พบเป็นของนักแสดงที่หายไป แต่สาเหตุการเสียชีวิตกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการค้นหาอยู่หลายเดือน

ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานนายอำเภอ กล่าวว่า พวกเขากำลังลดระดับการค้นหาลง หลังจากความพยายามครั้งล่าสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมค้นหามากกว่า 80 คนในวันที่ 17 มิถุนายนนั้นไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งพบศพมนุษย์ในบริเวณที่พวกเขาค้นหานายแซนด์

ขณะที่ทางครอบครัวของแซนด์สเผยว่า นักแสดงชายได้ติดต่อมาครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. ของเย็นวันที่ 13 มกราคม ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมา บริเวณเทือกเขาซานกาเบรียล ในรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือยังคงเคลื่อนไหวในวันที่ 15 ม.ค. และตำรวจยังพบรถของเขาใกล้กับจุดที่หายไป ก่อนจะพยายามตามหาเป็นเวลานาน 5 เดือน สุดท้ายครอบครัวต้องยอมรับกับการจากไปตลอดกาลของเขา

“เรายังคงจดจำจูเลียนไว้ในใจด้วยความทรงจำที่สดใสเกี่ยวกับเขาในฐานะพ่อที่ยอดเยี่ยม สามี นักสำรวจ ผู้รักโลกธรรมชาติและศิลปะ และในฐานะนักแสดงที่คอยสร้างสรรค์ผลงานออกมา” ครอบครัวกล่าวเสริม

ทั้งนี้ นายจูเลียน แซนด์ ซึ่งมีอายุ 65 ปีก่อนเสียชีวิต เป็นนักแสดงผู้ฝากผลงานเอาไว้ทั้งบนจอเงินและจอแก้ว ร่วมแสดงในภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องรวมถึงภาพยนตร์รางวัลออสการ์อย่าง A Room With A View (จูบครั้งนั้น…ฉันฝันถึงเธอ) ในปี 2528 และได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง 24 (24 ชั่วโมงอันตราย) และ Smallville

อย่างไรก็ดี นายแซนด์สยังเคยร่วมงานกับ แดเนียล เคร็ก นักแสดงชื่อดังชาวอเมริกัน ในภาพยนตร์เรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo และเคยเป็นตัวร้ายแสดงคู่กับ แจ็กกี้ ชาน หรือ เฉินหลง ในภาพยนตร์ The Medallion (ฟัดอมตะ) อีกเช่นกัน