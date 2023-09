ม็อบครึ่งแสนพรึ่บกรุงโซล จี้เซฟครูถูกผู้ปกครองบูลลี่-ฆ่าตัวตายแล้ว1ศพ

ม็อบครึ่งแสนพรึ่บกรุงโซล – วันที่ 4 ก.ย. รอยเตอร์รายงานว่า บรรดาครูอาจารย์เกาหลีใต้กว่า 5 หมื่นคน ร่วมเดินขบวนประท้วงที่กรุงโซล เรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการปกป้องสวัสดิภาพครู หลังพบครูจบใหม่ฆ่าตัวตาย 1 ราย ซึ่งสาเหตุอาจเชื่อมโยงกับการถูกผู้ปกครองนักเรียนรุมกดดัน

การประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเหตุฆ่าตัวตายของครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งของรัฐเมื่อเดือนก.ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงร้องเรียนจากบรรดาผู้มีอาชีพวงการการศึกษาของเกาหลีใต้ ว่ากำลังถูกบรรดาผู้ปกครองหลายคนรุมต่อว่าเกินกว่าเหตุจนอาจเข้าข่ายกลั่นแกล้ง (บูลลี่)

โดยเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ปกครองไม่พอใจกรณีครูสั่งทำโทษบุตรหลานของตน ซึ่งมักถูกกล่าวหาว่าทำเกินกว่าเหตุ รวมถึงเหตุนักเรียนพยายามร้องเรียนอันเป็นเท็จเพื่อกลั่นแกล้งครูให้ต้องถูกพักงาน หรือภาพพจน์ถูกทำลาย ว่าเป็นครูเลวรังแกเด็ก

รายงานระบุว่า ประเด็นปัญหาข้างต้นมักถูกละเลยจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และมักเลือกให้น้ำหนักกับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาน้อยกว่าฝ่ายผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงข้อกฎหมายที่พิทักษ์สวัสดิภาพครูนั้นไม่เพียงพอ

ครูผู้ร่วมประท้วงคนหนึ่งจากสกุลลี ระบุว่า นอกจากงานสอนแล้วครูยังต้องรับภาระอื่นที่มากเกินขีดความสามารถ อาทิ การต้องคอยรับเรื่องร้องเรียนจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองด้วย โดยตนทำงานอยู่ท่ามกลางปัญหาดังกล่าวมานานถึง 15 ปีแล้ว

ด้านข้อมูลจากทางการเกาหลีใต้ เผยให้เห็นถึงสถิติการฆ่าตัวตายของครูโรงเรียนรัฐ ว่าเกิดขึ้นกว่า 100 ราย ตลอดช่วง 6 ปี นับตั้งแต่เหตุล่าสุดในเดือนก.ค. ที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ เป็นระดับชั้นประถมศึกษาถึง 57 ราย

ขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีของประธานาธิบดียุน ซ็อกยอล ผู้นำเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดียุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากครูถึงการยกระดับมาตรการปกป้องสิทธิของครูแล้ว

การประท้วงที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้มีบรรดาครูจากหลายสถานศึกษาวอล์กเอาต์เพื่อแสดงความเดือดดาลต่อคดีที่เกิดขึ้นและกดดันรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ขณะที่ทางการเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะผลักดันข้อบังคับทางกฎหมายออกมาเพื่อปกป้องครู

นอกจากนี้ การเดินขบวนยังเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยคณะแกนนำกิจกรรมประท้วงคาดว่า มีผู้ออกมาร่วมแสดงพลังไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นคนทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี หน่วยงานการศึกษาขู่จะดำเนินการเอาผิดทางวินัยกับการวอล์กเอาต์ของครู

แกนนำของกลุ่ม Everyone Together As One ผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า การประท้วงที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสหภาพแรงงานครูเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ทางกลุ่มต้องการปกป้องบุคลากรครูและปฏิรูปวงการการศึกษาเพื่อที่เกาหลีใต้จะได้ไม่มีครูคนต้องฆ่าตัวตายจากสาเหตุนี้อีกแม้แต่คนเดียว

สำหรับคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นครูสาวที่เพิ่งเข้าทำงานได้ไม่นาน ถูกพบเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่ภายในห้องเรียน ทางเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ส่วนการสืบสวนเบื้องต้นของเพื่อนครูด้วยกันพบว่า ครูสาวผู้นี้เคยเปิดเผยว่าเครียดกับแรงกดดันจากผู้ปกครองกรณีเด็กทำร้ายกัน

พิธีฝังร่างของครูคนดังกล่าวพบว่ามีผู้เดินทางมาคารวะและแสดงความอาลัยจำนวนมาก ในจำนวนนี้ มีนางจุง ไชจิน อายุ 67 ปี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประถมฯที่เกิดเหตุ

นางจุง กล่าวว่า ครูเหล่านี้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อสอบเข้าวิทยาลัยครูเพื่อมาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเด็กด้วยความรักต่อเด็กๆ แต่กลับต้องมาจบชีวิตของตัวเองในห้องเรียนแบบนี้ได้อย่างไร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คนหนึ่งที่เดินทางมาคารวะป้ายศพของครูผู้เสียชีวิต ระบุว่า ครูคือผู้ที่สอนตนให้รู้จักโต การที่ครูต้องมาจากไปทำให้ตนรู้เศร้าเสียใจ

คดีที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นสร้างแรงกระเพื่อมใหญ่หลวงให้กับสังคมเกาหลีใต้ โดยบรรดาครูหลายคนต่างออกมาเปิดเผยถึงประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งรังแกจากผู้ปกครองในลักษณะคล้ายกัน และร่วมจุดเทียนไว้อาลัยทุกสัปดาห์จนนำมาสู่การชุมนุมใหญ่ที่รัฐสภาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 2 แสนคน

ทั้งนี้ เกาหลีใต้เป็นชาติที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในบรรดาชาติพัฒนาแล้ว โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 20 ราย ต่อประชาการ 1 แสนคน

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้นั้นยืนยันว่าจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้มีครูอาจารย์ถูกลงโทษทางวินัยจากการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง รวมถึงจะปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับผู้ปกครองของนักเรียนให้ดีขึ้น

โดยกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเสริมความหนักแน่นต่อข้อกฎหมายและมาตรการป้องกันครู เช่น การไม่ให้ครูรับสายจากผู้ปกครองด้วยโทรศัพท์ส่วนตัว แต่ไม่ได้ระบุกรอบเวลาว่าต้องใช้เวลาเท่าใด