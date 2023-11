นทท.ผวา หนุ่มคลั่งยาแก้ผ้า กระโดดลงน้ำในเครื่องเล่น เดินชิลทั่วดิสนีย์แลนด์ ตร.ไล่จับวุ่นร่วมชั่วโมง

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐ เมื่อเจ้าหน้าที่รีบคุมตัวชายวัย 26 ปีปีนลงจากเรือเครื่องเล่น ก่อนเปลื้องผ้าเดินไปในส่วนจัดแสดง ท่ามกลางความงุนงงของนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณนั้น

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เผยคลิปวิดีโอของชายคลั่งรายนี้จากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ แสดงให้เห็น หนุ่มคลั่งยาปีนลงจากเรือเครื่องเล่นที่เขานั่งอยู่ ก่อนเปลื้องผ้าเหลือแต่กางเกงชั้นในตัวเดียว และปีนขึ้นไปภายในส่วนจัดแสดงของเครื่องเล่นสมอล เวิลด์ จากนั้นกระโดดลงน้ำในเครื่องเล่น จนหุ่นที่จัดแสดงอยู่ได้รับความเสียหาย

เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณนั้น โดยนักท่องเที่ยวพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไป ซึ่งในท้ายที่สุด ชายหนุ่มคนนี้ได้วิ่งหนีออกไปด้านนอกที่เป็นที่กลางแจ้ง ก่อนจะแก้ผ้าจนหมดและกระโดดลงไปในสระน้ำของเครื่องเล่นดังกล่าวด้วย

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายรีบเข้ามาคุมตัวและหิ้วปีกนำตัวเขาออกไป จากการสอบสวนเบื้องต้น ระบุว่า ชายคลั่งคนดังกล่าวอายุ 26 ปี คาดเกิดอาการคลุ้มคลั่ง จากการเสพสารเสพติดบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเครื่องเล่นได้บันทึกภาพไว้ได้ถูกเผยแพร่จนได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ พร้อมโพสต์ด้วยความตกใจต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม ต่อหน้าเด็กๆ ที่ไปเที่ยว และยังอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเอง และนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ หลังจากเกิดเหตุป่วนกลางสวนสนุก ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือ ต้องติดอยู่ภายในนานราว 1 ชั่วโมง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องหยุดเครื่องเล่นทั้งหมด เพื่อจะเข้าควบคุมตัวชายคลั่งยาคนนี้ และตรวจสอบความเรียบร้อยภายใน ก่อนที่จะสามารถเปิดให้บริการตามปกติได้อีกครั้ง

A 26-year-old man was arrested at Disneyland after stripping down on the It’s A Small World ride. Police say he was taken into custody on suspicion of indecent exposure and being under the influence of a controlled substance. pic.twitter.com/toRd8WRNrt

— CBS News (@CBSNews) November 27, 2023