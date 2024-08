แพทย์สหรัฐ เผยภาพเคสคนไข้ มีจุดสีขาว กระจายทั่วร่าง เตือนสาเหตุใกล้ตัว อาหารปรุงไม่สุก ที่คนไทยชอบทาน

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า แพทย์ชาวสหรัฐ เผยเคสอุทาหรณ์ของคนไข้ ที่ติดเชื้อจากการทานอาหารที่ปรุงไม่สุก จนปรสิตกระจายทั่วร่าง รวมถึงอาจติดต่อผ่านการแพร่เชื้อทางอุจจาระ-ปากได้อีกเช่นกัน เผยอาการเบื้องต้นที่พบ รีบรักษาก่อนเสี่ยงอันตตรายถึงชีวิต

โดย ดร.แซม กาลี แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐ ได้ออกมาเผยภาพซีทีสแกนของคนไข้รายหนึ่ง เพื่อแชร์เป็นอุทาหรณ์คนชอบทานเนื้อหมูที่ไม่สุก ส่งผลให้ติดเชื้อซิสติเซอร์โคซิส ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากตัวอ่อนของปรสิต Taenia solium ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “พยาธิตัวตืดหมู”

Here’s one of the craziest CT scans I’ve ever seen

What’s the diagnosis? pic.twitter.com/DSJmPfCy9L

— Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) August 25, 2024