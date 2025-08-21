สาวสหรัฐฯ ท้อเลย เพิ่งขายโซฟาเก่าไปหลักหมื่น ก่อนรู้แท้จริงเป็นของนักออกแบบชื่อดัง มูลค่าสูงกว่า 6.5 แสนบาท
วันที่ 21 ส.ค. เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า สาวจากรัฐอิลลินอยส์แชร์ประสบการณ์สุดเจ็บใจ หลังขายโซฟาตัวเก่าไปในราคาหลักหมื่นคิดว่าได้กำไรแล้ว แต่ต่อมากลับพบว่ามูลค่าที่แท้จริงของโซฟาตัวดังกล่าวอาจสูงถึง 6.51 แสนบาท กลายเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์
จูลส์ ชไรเนอร์ สาวอิลลินอยส์ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านติ๊กต็อกส่วนตัว เล่าว่า หลังจากเธอโพสต์ขายโซฟาได้ไม่นานก็มีผู้ซื้อตกลงซื้อทันทีในราคา 500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 16,200 บาท ตอนแรกเธอคิดว่าตนเองทำกำไร แต่เมื่อบังเอิญเห็นโพสต์ของเจ้าของใหม่ จึงสงสัยและลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ผลการค้นทำให้เธอแทบไม่เชื่อสายตา เมื่อพบว่าโซฟาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันถูกประเมินราคาสูงถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6.51 แสนบาท และคาดว่าอาจเป็นผลงานการออกแบบของ วลาดีมีร์ เคแกน ปรมาจารย์ด้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน
“ตอนแรกฉันคิดว่ากำลังเอาเปรียบคนอื่น แต่กลับกลายว่าไม่มีของดีราคาถูกแบบนี้จริงๆ ในโลก” จูลส์ กล่าวในคลิปติ๊กต็อก ของเธอ
ภายหลังจากคลิปเผยแพร่ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นหลากหลาย บางส่วนตั้งคำถามว่าเหตุใดเธอไม่รู้มูลค่าที่แท้จริงของโซฟา ขณะที่จูลส์ได้ตอบกลับว่า เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ได้มาจากเพื่อนโดยไม่รู้รายละเอียด
ขณะที่ด้านผู้ใช้บางรายพยายามปลอบใจว่า “อย่างน้อยคุณก็ขายโซฟาเก่าๆ ได้เป็นหลักหมื่น ถือว่าได้กำไรจริงๆ” นอกจากนี้บางรายแซวว่า “ลองนึกถึงเพื่อนที่ยกโซฟามูลค่า 20,000 ดอลลาร์ให้ฟรีๆ ดูสิ”