สภาญี่ปุ่นลงมติรับรอง “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ

สภาญี่ปุ่นลงมติรับรอง – วันที่ 21 ต.ค. เกียวโดนิวส์ และ รอยเตอร์ รายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นลงมติที่ 237 เสียงจากทั้งหมด 465 เสียงรับรองให้ นางซานาเอะ ทาคาอิจิ อายุ 64 ปี ประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) เป็นนายกรัฐมนตรีและขึ้นแท่นเป็นผู้นำหญิงคนแรกของประเทศ
หลังได้รับการสนับสนุนจากพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (เจไอพี) พันธมิตรร่วมรัฐบาลฝ่ายขวา ต่อมาวุฒิสมาชิกลงมติเห็นชอบเช่นกันที่ 125 เสียงจาก 248 เสียง และจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 104 ของญี่ปุ่นในช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อจากนายชิเงรุ อิชิบะ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศลาออกเมื่อเดือนก.ย.
รายงานระบุอีกว่านางทาคาอิจิกำลังเร่งจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า นางทาคาอิจิจะทำให้รัฐบาลที่นำโดยพรรคแอลดีพีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตำแหน่งสำคัญๆ
โดยนางทาคาอิจิอาจเลือก นางซัตสึกิ คาตายามะ สมาชิกรัฐสภาพรรคแอลดีพีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพราะเคยเป็นข้าราชการอาวุโสของกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ยังตัดสินใจว่าจะเลือกนางคิมิ โอโนดะ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และนายเรียวเซ อาคาซาวะ หัวหน้าคณะเจรจาภาษีศุลกากรกับสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่าการเจรจาทวิภาคีจะมีความต่อเนื่อง
