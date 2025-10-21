สภาญี่ปุ่นลงมติรับรอง “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ

สภาญี่ปุ่นลงมติรับรอง – วันที่ 21 ต.ค. เกียวโดนิวส์ และ รอยเตอร์ รายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นลงมติที่ 237 เสียงจากทั้งหมด 465 เสียงรับรองให้ นางซานาเอะ ทาคาอิจิ อายุ 64 ปี ประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) เป็นนายกรัฐมนตรีและขึ้นแท่นเป็นผู้นำหญิงคนแรกของประเทศ

สภาญี่ปุ่นลงมติรับรอง – Lawmakers applaud as Sanae Takaichi, standing, was elected for Japan’s new prime minister during the extraordinary session of the lower house, in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 21, 2025.(AP Photo/Eugene Hoshiko)

หลังได้รับการสนับสนุนจากพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (เจไอพี) พันธมิตรร่วมรัฐบาลฝ่ายขวา ต่อมาวุฒิสมาชิกลงมติเห็นชอบเช่นกันที่ 125 เสียงจาก 248 เสียง และจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 104 ของญี่ปุ่นในช่วงเย็นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อจากนายชิเงรุ อิชิบะ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศลาออกเมื่อเดือนก.ย.

รายงานระบุอีกว่านางทาคาอิจิกำลังเร่งจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า นางทาคาอิจิจะทำให้รัฐบาลที่นำโดยพรรคแอลดีพีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตำแหน่งสำคัญๆ

สภาญี่ปุ่นลงมติรับรอง – Lawmakers attend an extraordinary session to elect Japan’s new prime minister at the lower house, in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 21, 2025. Sanae Takaichi, leader of Japan’s ruling Liberal Democratic Party, won the lower house vote to choose the next prime minister on Tuesday, clearing the way for her inauguration as the country’s first female premier later in the day. Takaichi received 237 votes, topping the majority of the 465-seat chamber, according to a lower house staff. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

โดยนางทาคาอิจิอาจเลือก นางซัตสึกิ คาตายามะ สมาชิกรัฐสภาพรรคแอลดีพีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพราะเคยเป็นข้าราชการอาวุโสของกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ยังตัดสินใจว่าจะเลือกนางคิมิ โอโนดะ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และนายเรียวเซ อาคาซาวะ หัวหน้าคณะเจรจาภาษีศุลกากรกับสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้มั่นใจว่าการเจรจาทวิภาคีจะมีความต่อเนื่อง

Japan’s Liberal Democratic Party President Sanae Takaichi, right, and leader of Japan Innovation Party, or Ishin no Kai, Hirofumi Yoshimura shake hands during a press conference after they signed an agreement to form a coalition government in Tokyo, Monday, Oct. 20, 2025. (Kyodo News via AP)

 

