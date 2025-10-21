โรงแรมจีน เรียกค่าชดเชย 7.4 แสน หลังลูกค้าแขวนเสื้อบนสปริงเกอร์ ทำให้ระบบฉีดน้ำทำงานอัตโนมัติ จนน้ำท่วมทะลัก 2 ชั้น
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเรื่องราวอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจีน เมื่อนักท่องเที่ยวรายหนึ่งแขวนเสื้อผ้าบนสปริงเกอร์ภายในห้องพัก จนเกิดน้ำท่วมทะลัก 2 ชั้น ล่าสุดโรงแรมเรียกค่าชดเชยลูกค้าเป็นเงิน 160,000 หยวนหรือราว 7.4 แสนบาท
สื่อท้องถิ่น รายงานว่า นักท่องเที่ยวแขวนเสื้อผ้าตรงสปริงเกอร์ก่อนที่มันจะหลุดออกมา ส่งผลให้น้ำจำนวนมากทะลักเอ่อท่วมไปทั่วห้อง และไหลท่วมทั้งสองชั้นของโรงแรม สร้างความเสียหายแก่สิ่งอำนวยความสะดวกหลายแห่ง
แหล่งข่าวระบุอีกว่า แม้ว่าพนักงานโรงแรมจะปิดวาล์วทันที แต่ยังคงมีน้ำไหลทะลักออกมาประมาณมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงทั้งสองชั้น
ขณะที่ ทางโรงแรมเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 160,000 หยวนหรือราว 7.4 แสนบาท สำหรับค่าทำความสะอาดและซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม ลูกค้าคนที่สร้างความเสียหายเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวสูงเกินไป ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง
รายงานข่าวในประเทศระบุว่า หัวฉีดของระบบสปริงเกอร์ทำงานด้วยระบบที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ระบบจะทำงานตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิโดยรอบถึงค่าที่ตั้งไว้ สปริงเกอร์จะทำงานอัตโนมัติ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เดือนกรกฎาคมปีนี้ ลูกค้าท่านหนึ่งในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ทำให้เกิดน้ำท่วมในห้องพักหลังจากแขวนเสื้อผ้าบนหัวสปริงเกอร์ สุดท้ายแขกผู้นี้ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับโรงแรมประมาณ 2,000 หยวนหรือราว 9,200 บาท
ชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่า แม้บางโรงแรมจะไม่มีพื้นที่แขวนเสื้อผ้า แต่หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญและไม่ควรนำไปใช้ในทางที่ผิด
ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัย เตือนว่า หัวสปริงเกอร์ถูกออกแบบมาเพื่อการดับเพลิงอัตโนมัติและจำเป็นต้องเปิดใช้งานอย่างละเอียดอ่อนมาก ดังนั้นแรงจากภายนอกใดๆ ก็ตามอาจกระตุ้นให้เกิดกลไกดังกล่าวได้
ผู้ที่มาเข้าพักควรปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อเช็กอิน และงดใช้อุปกรณ์ดับเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจนำไปสู่ความสูญเสียหรือความรับผิดทางกฎหมาย
ด้านโรงแรมควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแขวนเสื้อผ้าในห้องพัก และติดป้ายเตือนที่ชัดเจนใกล้กับหัวสปริงเกอร์ เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย