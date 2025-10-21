 

โรงแรมจีน เรียกค่าชดเชย 7.4 แสน หลังลูกค้าแขวนเสื้อบนสปริงเกอร์ ทำให้ระบบฉีดน้ำทำงานอัตโนมัติ จนน้ำท่วมทะลัก 2 ชั้น

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเรื่องราวอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจีน เมื่อนักท่องเที่ยวรายหนึ่งแขวนเสื้อผ้าบนสปริงเกอร์ภายในห้องพัก จนเกิดน้ำท่วมทะลัก 2 ชั้น ล่าสุดโรงแรมเรียกค่าชดเชยลูกค้าเป็นเงิน 160,000 หยวนหรือราว 7.4 แสนบาท

สื่อท้องถิ่น รายงานว่า นักท่องเที่ยวแขวนเสื้อผ้าตรงสปริงเกอร์ก่อนที่มันจะหลุดออกมา ส่งผลให้น้ำจำนวนมากทะลักเอ่อท่วมไปทั่วห้อง และไหลท่วมทั้งสองชั้นของโรงแรม สร้างความเสียหายแก่สิ่งอำนวยความสะดวกหลายแห่ง

แหล่งข่าวระบุอีกว่า แม้ว่าพนักงานโรงแรมจะปิดวาล์วทันที แต่ยังคงมีน้ำไหลทะลักออกมาประมาณมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงทั้งสองชั้น

ภาพประกอบ

ขณะที่ ทางโรงแรมเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 160,000 หยวนหรือราว 7.4 แสนบาท สำหรับค่าทำความสะอาดและซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม ลูกค้าคนที่สร้างความเสียหายเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวสูงเกินไป ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ในกระบวนการฟ้องร้อง

รายงานข่าวในประเทศระบุว่า หัวฉีดของระบบสปริงเกอร์ทำงานด้วยระบบที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ระบบจะทำงานตามอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิโดยรอบถึงค่าที่ตั้งไว้ สปริงเกอร์จะทำงานอัตโนมัติ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เดือนกรกฎาคมปีนี้ ลูกค้าท่านหนึ่งในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ทำให้เกิดน้ำท่วมในห้องพักหลังจากแขวนเสื้อผ้าบนหัวสปริงเกอร์ สุดท้ายแขกผู้นี้ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับโรงแรมประมาณ 2,000 หยวนหรือราว 9,200 บาท

ชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่า แม้บางโรงแรมจะไม่มีพื้นที่แขวนเสื้อผ้า แต่หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญและไม่ควรนำไปใช้ในทางที่ผิด

ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัย เตือนว่า หัวสปริงเกอร์ถูกออกแบบมาเพื่อการดับเพลิงอัตโนมัติและจำเป็นต้องเปิดใช้งานอย่างละเอียดอ่อนมาก ดังนั้นแรงจากภายนอกใดๆ ก็ตามอาจกระตุ้นให้เกิดกลไกดังกล่าวได้

ผู้ที่มาเข้าพักควรปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อเช็กอิน และงดใช้อุปกรณ์ดับเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจนำไปสู่ความสูญเสียหรือความรับผิดทางกฎหมาย

ด้านโรงแรมควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแขวนเสื้อผ้าในห้องพัก และติดป้ายเตือนที่ชัดเจนใกล้กับหัวสปริงเกอร์ เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
4

หนุ่ม 16 ดับคามอ'ไซค์ เพื่อนควักปืนโชว์ แต่ดันลั่นใส่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
5

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
6

คนกู้ลอยตัว คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า
7

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
8

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
9

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
10

หนุ่มวัย 23 ติดน้ำกระท่อมหนัก ดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก นอนจมกองขยะในห้อง