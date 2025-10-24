หนุ่มจีนหึงโหด เกือบทำเมียดับ สงสัยมีชู้ เหตุพ่อค้าหมูชอบลดราคาให้ ฝ่ายภรรยาให้อภัย ไม่เอาความ เผยอยู่มา 30 ปี ไม่เคยทะเลาะกัน

สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ชายรายหนึ่งแทงภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา 30 ปีจนเกือบเสียชีวิต เพราะคิดว่าภรรยาตัวเองเล่นชู้ เพียงเพราะเธอมักได้รับส่วนลดจากร้านขายเนื้อในท้องที่

เหตุการณ์สามีทำร้ายร่างกายภรรยานี้เกิดขึ้นในเมืองซงหยวน มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ฝ่ายสามีชื่อสกุลว่านาย “โจว” เกิดหวาดระแวงไปเองว่าภรรยาของเขาคือนาง “จ้าว” แอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับคนขายเนื้อ เพียงเพราะเธอได้ซื้อเนื้อโดยคนขายลดราคาให้

ระหว่างที่ทั้งสองโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในห้องนั่งเล่นที่บ้าน นายโจวก็นำมีดแทงภรรยาหลายครั้ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยนางจ้าวกล่าวในภายหลังว่าจำไม่ได้ว่าถูกแทงไปกี่ครั้ง แม้จะได้รับบาดเจ็บรุนแรง นางจ้าวกลับเลือกที่จะให้อภัยสามีและปฏิเสธที่จะเข้ารับการประเมินบาดแผลและอาการบาดเจ็บอย่างเป็นทางการ

“ฉันกับโจวแต่งงานกันมากว่า 30 ปีแล้ว เราสนิทกันดีมาตลอดและไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งร้ายแรงใดๆ เลย ฉันไม่ต้องการเข้ารับการประเมินอาการบาดเจ็บ เขาหาเงินเก่งมาตลอดและยกเงินทั้งหมดให้ครอบครัว แถมฉันยังมีลูกชายและหลานชายอยู่ด้วย ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป ฉันจะไม่ยื่นขอเงินชดเชยความพิการด้วย”

ในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งแรกของโจว ศาลประชาชนเขตซ่งหยวนหนิงเจียงตัดสินว่าการกระทำของเขาเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโจวรับสารภาพหลังจากถูกจับกุม และคดีเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัว ศาลจึงได้ลงโทษเบาลง โจวถูกตัดสินจำคุก 10 ปี 6 เดือน

ที่มา: scmp

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
7

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
9

รู้จักตัวจริง อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา
10

เปิดดวง 3 ราศี ดาวอังคารย้าย ร่ำรวยทวีคูณ เงินไหลเข้ารัวๆ ดวงจะได้ทรัพย์ใหญ่ รวยกะทันหัน