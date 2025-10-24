หนุ่มจีนหึงโหด เกือบทำเมียดับ สงสัยมีชู้ เหตุพ่อค้าหมูชอบลดราคาให้ ฝ่ายภรรยาให้อภัย ไม่เอาความ เผยอยู่มา 30 ปี ไม่เคยทะเลาะกัน
สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ชายรายหนึ่งแทงภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา 30 ปีจนเกือบเสียชีวิต เพราะคิดว่าภรรยาตัวเองเล่นชู้ เพียงเพราะเธอมักได้รับส่วนลดจากร้านขายเนื้อในท้องที่
เหตุการณ์สามีทำร้ายร่างกายภรรยานี้เกิดขึ้นในเมืองซงหยวน มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ฝ่ายสามีชื่อสกุลว่านาย “โจว” เกิดหวาดระแวงไปเองว่าภรรยาของเขาคือนาง “จ้าว” แอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับคนขายเนื้อ เพียงเพราะเธอได้ซื้อเนื้อโดยคนขายลดราคาให้
ระหว่างที่ทั้งสองโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในห้องนั่งเล่นที่บ้าน นายโจวก็นำมีดแทงภรรยาหลายครั้ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยนางจ้าวกล่าวในภายหลังว่าจำไม่ได้ว่าถูกแทงไปกี่ครั้ง แม้จะได้รับบาดเจ็บรุนแรง นางจ้าวกลับเลือกที่จะให้อภัยสามีและปฏิเสธที่จะเข้ารับการประเมินบาดแผลและอาการบาดเจ็บอย่างเป็นทางการ
“ฉันกับโจวแต่งงานกันมากว่า 30 ปีแล้ว เราสนิทกันดีมาตลอดและไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งร้ายแรงใดๆ เลย ฉันไม่ต้องการเข้ารับการประเมินอาการบาดเจ็บ เขาหาเงินเก่งมาตลอดและยกเงินทั้งหมดให้ครอบครัว แถมฉันยังมีลูกชายและหลานชายอยู่ด้วย ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป ฉันจะไม่ยื่นขอเงินชดเชยความพิการด้วย”
ในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งแรกของโจว ศาลประชาชนเขตซ่งหยวนหนิงเจียงตัดสินว่าการกระทำของเขาเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโจวรับสารภาพหลังจากถูกจับกุม และคดีเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัว ศาลจึงได้ลงโทษเบาลง โจวถูกตัดสินจำคุก 10 ปี 6 เดือน
ที่มา: scmp