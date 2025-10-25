กษัตริย์จิกมี ร่วมถวายความอาลัย พระพันปีหลวง เชิดชูทรงเป็นที่เคารพรักยิ่ง ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อพสกนิกร

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงโพสต์เฟซบุ๊ก ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยระบุว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนชาวภูฏาน ขอถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชอาณาจักรไทย

โดยทรงสดุดีพระพันปีหลวงในฐานะสมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกร พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

พระองค์จะทรงเป็นที่เคารพรักยิ่ง และพระราชกรณียกิจของพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยและผู้คนทั่วโลกตราบนิจนิรันดร์

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
2

คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ หลังครม.มีมติ
3

อนุทิน ขอประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 90 วัน ขอความร่วมมือ งดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง
4

รัฐบาลขอความร่วมมือ งดหรือลดกิจกรรมรื่นเริง 30 วัน ที่ดำเนินไปแล้ว ปรับให้เหมาะสม
5

ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 ดีดแรงมาก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
6

ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย ที่ถูกต้องตามราชาศัพท์ 
7

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
8

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
9

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกฯ พระพันปีหลวง สวรรคต แนวทางไว้ทุกข์