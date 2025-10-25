กษัตริย์จิกมี ร่วมถวายความอาลัย พระพันปีหลวง เชิดชูทรงเป็นที่เคารพรักยิ่ง ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อพสกนิกร
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงโพสต์เฟซบุ๊ก ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยระบุว่า
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนชาวภูฏาน ขอถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชอาณาจักรไทย
โดยทรงสดุดีพระพันปีหลวงในฐานะสมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกร พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
พระองค์จะทรงเป็นที่เคารพรักยิ่ง และพระราชกรณียกิจของพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยและผู้คนทั่วโลกตราบนิจนิรันดร์