สาวอังกฤษฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย หมอบอกเป็นโรคหายาก อาจไม่กลับมาเหมือนเดิม
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเรื่องราวสุดแปลกทำเอาชีวิตสาวอังกฤษพลิกผันแบบคาดไม่ถึง หลังเธอประสบภาวะหลอดเลือดสมองแตกระหว่างทริปวันเกิดกับกลุ่มเพื่อนที่ตุรกี และฟื้นขึ้นมาพร้อมกับสำเนียงพูดแบบ “คนไทย”
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2024 เมื่อเคธีย์ วาห์เรน สาวชาวอังกฤษวัย 29 ปีได้เดินทางไปเที่ยวตุรกีกับกลุ่มเพื่อน โดยระหว่างที่กำลังเดินไปดินเนอร์กับเพื่อน เธอรู้สึกเวียนหัวกะทันหัน
ก่อนที่ขาทั้งสองข้างหมดแรงจนไม่สามารถเดินต่อได้ เพื่อนของเธอต้องรีบเรียกเจ้าหน้าที่โรงแรมมาช่วย และถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ผลการตรวจพบว่าเธอมีอาการหลอดเลือดสมองแตก (stroke) ซึ่งทำให้ร่างกายซีกซ้ายเป็นอัมพาตชั่วคราว เมื่อฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาล แคธีตกตะลึงเมื่อพบว่าน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากสำเนียงอังกฤษแท้ กลับกลายเป็นสำเนียง “ไทย”
แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคหายากชื่อ Foreign Accent Syndrome ภาวะที่ผู้ป่วยพูดด้วยสำเนียงต่างจากเดิม ซึ่งมักถูกเข้าใจว่าเป็นสำเนียงต่างชาติ
เธอกล่าวว่า “ฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวตนไป เสียงของฉันเคยเป็นแบบคนอังกฤษ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนเสียงของแม่ฉัน ซึ่งเป็นคนไทย สำเนียงของฉันฟังดูไทยมาก แม้ฉันจะพยายามทำการบำบัดเสียงพูดมาหลายเดือน แต่หมอบอกว่าอาจไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิม”
หลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ตุรกีเป็นเวลา 1 เดือน เธอได้รับอนุญาตให้บินกลับอังกฤษในเดือนตุลาคม 2024 และเข้ารับการฟื้นฟูต่อในโรงพยาบาลอีก 2 เดือนเต็ม ก่อนเข้าสู่ช่วงกายภาพบำบัดยาวนานกว่า 3 เดือน
ตอนแรกเธอต้องใช้คนช่วยเดินถึงสามคน วันละไม่กี่นาทีเท่านั้น จากนั้นก็เริ่มใช้ไม้เท้าสามขา จนตอนนี้สามารถเดินได้เองแล้ว โดยเธอใช้เวลานานกว่า 10 เดือนจึงจะกลับมาเดินได้อย่างอิสระอีกครั้ง
ปัจจุบัน แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าสำเนียงเดิมของเธอจะกลับมาได้หรือไม่ แต่แคธียืนยันว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ และจะเดินหน้าฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมให้ได้