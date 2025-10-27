หนุ่มมาเลเซีย ขายการ์ดโปเกมอนที่สะสมหลายปี ได้ราคา 14 ล้านบาท เผยคุ้มค่าความทุ่มเท

เป็นที่ฮือฮาไม่น้อย เมื่อ ดามิรัล อิมราน ชายหนุ่มจากซาห์อาลัม กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้โพสต์บนเฟซบุ๊กว่า เขาสามารถขายชุดการ์ดโปเกมอนได้ในราคา 1.8 ล้านริงกิต หรือราว 14.5 ล้านบาท

ดามิรัลกล่าวว่า การขายครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำธุรกรรม แต่เป็น “เรื่องราวของความหลงใหล ความพยายาม และสิ่งที่เก็บสั่งสมมาหลายปี”

จากภาพเผยให้เห็นกล่องการ์ดโปเกมอนซ้อนกันเกือบถึงเพดาน ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทและความหลงใหลหลายปี

นอกจากนี้ เขายังเผยว่า เคยได้รับข้อเสนอเป็นรถปอร์เช่ 911 Carrera 4S และเงินสดอีก 1 ล้านริงกิต แลกกับการ์ดโปเกมอนอีกด้วย

“จากห้องเล็กๆ ในชาอาลัม สู่การสร้างประวัติศาสตร์ในโลกของโปเกมอน จากความรักสู่สิ่งสะสม นี่คือหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในเส้นทางของผม การ์ดทุกใบ กล่องทุกกล่อง ค่ำคืนที่ไม่หลับทุกคืน ล้วนคุ้มค่า นี่ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่กว่า”

