ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปี ชนะเลือกตั้งนั่งประธานาธิบดีสมัยที่ 8 หลังกุมอำนาจมา 43 ปี

ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปี – รอยเตอร์ และ บีบีซี รายงานวันที่ 28 ต.ค. ว่า ประธานาธิบดีพอล บิยา แห่งแคเมอรูน วัย 92 ปี ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่แปด โดยนายบิยาซึ่งเป็นผู้นำประเทศที่มีอายุมากที่สุดในโลกจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระ 8 ปีจนอายุเกือบ 100 ปี
นายเคลเมนต์ อตังกานา ประธานสภารัฐธรรมนูญกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 27 ต.ค. ว่า “ขอประกาศให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ พอล บิยา” หลังมีชัยชนะเหนือนายอิซซา ชิโรมา บาการี ที่คะแนนร้อยละ 53.7 ต่อร้อยละ 35.2 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นายบิยารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกเมื่อปี 2525 และครองอำนาจอย่างเหนียวแน่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก่อนยกเลิกข้อจำกัดว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี 2551
ส่วนการเลือกตั้งปีนี้ถือว่ามีความท้าทายมากที่สุด เนื่องจากนายบาการีเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยแยกตัวจากรัฐบาลของนายบิยาเมื่อต้นปี 2568 จากนั้นเริ่มรณรงค์หาเสียงท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านและกลุ่มพลเมือง
เมื่อสัปดาห์ก่อนนายบาการีกล่าวว่าจะชนะและจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หลังประกาศผลนายบาการีโพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กว่ามีผู้เสียชีวิต 2 รายจากเหตุยิงใส่พลเรือนบริเวณหน้าบ้านของตนในเมืองการัว ทางตอนเหนือ แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าใครเป็นคนยิง
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้สนับสนุนฝ่ายค้านและหน่วยงานความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 รายจากการปะทะในเมืองดูอาลา เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของแคเมอรูน
