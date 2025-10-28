ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปีรอยเตอร์ และ บีบีซี รายงานวันที่ 28 ต.ค. ว่า ประธานาธิบดีพอล บิยา แห่งแคเมอรูน วัย 92 ปี ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่แปด โดยนายบิยาซึ่งเป็นผู้นำประเทศที่มีอายุมากที่สุดในโลกจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระ 8 ปีจนอายุเกือบ 100 ปี

ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปี ชนะเลือกตั้งนั่งประธานาธิบดีสมัยที่ 8 หลังกุมอำนาจมา 43 ปี

ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปี – FILE PHOTO: Cameroonian President Paul Biya, 92, who is seeking an eighth term shakes hands with election observer after casting his ballot while his wife Chantal looks on. Biya, 92, won 53.66% of the vote, against 35.19% for his former ally, Issa Tchiroma Bakary, the Constitutional Council said. A new seven-year term could keep the veteran leader in power until he is nearly 100. REUTERS/Zohra Bensemra

นายเคลเมนต์ อตังกานา ประธานสภารัฐธรรมนูญกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 27 ต.ค. ว่า “ขอประกาศให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ พอล บิยา” หลังมีชัยชนะเหนือนายอิซซา ชิโรมา บาการี ที่คะแนนร้อยละ 53.7 ต่อร้อยละ 35.2 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายบิยารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกเมื่อปี 2525 และครองอำนาจอย่างเหนียวแน่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก่อนยกเลิกข้อจำกัดว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี 2551

ส่วนการเลือกตั้งปีนี้ถือว่ามีความท้าทายมากที่สุด เนื่องจากนายบาการีเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยแยกตัวจากรัฐบาลของนายบิยาเมื่อต้นปี 2568 จากนั้นเริ่มรณรงค์หาเสียงท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านและกลุ่มพลเมือง

ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปี ชนะเลือกตั้งนั่งประธานาธิบดีสมัยที่ 8 หลังกุมอำนาจมา 43 ปี

Members of the security forces deploy a water cannon at supporters of Cameroon presidential candidate Issa Tchiroma, during a protest after the Constitutional Council declared President Paul Biya the winner of the October 12 presidential election, in Douala. REUTERS/Zohra Bensemra

เมื่อสัปดาห์ก่อนนายบาการีกล่าวว่าจะชนะและจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หลังประกาศผลนายบาการีโพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กว่ามีผู้เสียชีวิต 2 รายจากเหตุยิงใส่พลเรือนบริเวณหน้าบ้านของตนในเมืองการัว ทางตอนเหนือ แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าใครเป็นคนยิง

ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้สนับสนุนฝ่ายค้านและหน่วยงานความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 รายจากการปะทะในเมืองดูอาลา เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของแคเมอรูน

ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปี ชนะเลือกตั้งนั่งประธานาธิบดีสมัยที่ 8 หลังกุมอำนาจมา 43 ปี

ผู้นำแคเมอรูนวัย 92 ปี – Supporters of Cameroonian presidential candidate Issa Tchiroma, who claimed victory in the October 12 presidential election, protest to call for a political transition, in Garoua, Cameroon, October 26, 2025. REUTERS/Desire Danga Essigue

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
4

ชายญี่ปุ่นขับรถบรรทุก เพิ่งรู้ถูกสลับตัวแต่เกิด แท้จริงเป็นทายาทเศรษฐี รพ.ชดเชย 8 ล้าน
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 2 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น น้ำท่วมขัง
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568
8

ก.ล.ต. ลงโทษ "ต็อบ เถ้าแก่น้อย" กับพวก ใช้อินไซด์ซื้อหุ้น TKN สั่งปรับรวม 16 ล้าน ห้ามนั่งผู้บริหาร 20 เดือน
9

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีไหนอยู่ให้ห่างคนรักเอาไว้หน่อยจะดีและราศีมีคนใกล้ชิดมาช่วยใช้เงิน
10

ใหม่ - เต๋อ ไม่เลื่อนงานแต่ง เผยแพลนลดแขกเหลือหลักสิบ จัดอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่เอิกเกริก