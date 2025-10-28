รักต่างวัยสุดอบอุ่นจากญี่ปุ่น! ชายเจ้าของบาร์ตกหลุมรักลูกสาวของเพื่อน อายุห่างกัน 30 ปี จากเคยพาเล่นสวนสาธารณะตอนเด็ก กลับกลายมาเป็นเจ้าบ่าวในวันนี้
เรื่องราวความรักที่กำลังเป็นกระแสในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นระหว่างชายคนหนึ่งกับลูกสาวของเพื่อน แม้ทั้งคู่จะมีช่องว่างอายุกว่า 30 ปี แต่ความผูกพันและความเข้าใจได้กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจของทั้งสอง จนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วสังคมออนไลน์
ชายผู้เป็นเจ้าของเรื่องนี้ชื่อ “มิสึกิ” อายุ 53 ปี จากจังหวัดคางาวะ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น เขาเป็นเจ้าของบาร์ท้องถิ่นเล็ก ๆ ส่วนภรรยาของเขา “เมกุมิ” เป็นหญิงสาวอายุน้อยกว่ามาก ที่รับหน้าที่ดูแลบ้าน และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในชีวิตคู่
ทุกค่ำคืนก่อนนอน มิสึกิจะบอกภรรยาว่า “วันนี้มีสิ่งใดที่เขารักในตัวเธอ” กลายเป็นธรรมเนียมเล็ก ๆ ที่อบอุ่นหัวใจ และเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่เติบโตอย่างเรียบง่ายในทุกวัน
ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อน มิสึกิเคยรู้จักหญิงคนหนึ่งวัยเดียวกัน ทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสนิทกันจากการพบกันที่บาร์ วันหนึ่ง หญิงคนนั้นได้ฝากลูกสาววัยเพียง 5 ขวบชื่อ “เมกุมิ” ให้มิสึกิช่วยดูแลขณะเธอไปทำงาน วันนั้นเขาพาเด็กหญิงไปเล่นที่สวนสาธารณะ โดยไม่คาดคิดเลยว่าเวลาจะพาทั้งคู่กลับมาเจอกันในฐานะ “คู่ชีวิต”
จนกระทั่งในปี 2565 เมกุมิเริ่มทำงานที่ร้านสแน็กบาร์ของแม่ มิสึกิซึ่งยังคงเป็นเพื่อนของครอบครัวก็มักแวะเวียนมาพูดคุย และดื่มด้วยอยู่บ่อยครั้ง วันหนึ่งทั้งสามคนตั้งใจจะไปดูหนังด้วยกัน แต่แม่ของเมกุมิดันเผลอนอนหลับเลยเวลา ทำให้เหลือเพียงมิสึกิกับเมกุมิที่ไปกันสองคน และการออกไปครั้งนั้นก็กลายเป็น “เดตแรก” ของพวกเขาโดยไม่ตั้งใจ
เมกุมิเล่าว่า ในวันนั้นมิสึกิดูนุ่มนวล และเงียบขรึมจนเธอนึกถึง “หมีตัวใหญ่ที่อบอุ่น” หลังจากนั้นเธอเริ่มชวนเขามาทานข้าวเย็นด้วยกันทุกสัปดาห์ ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพียงความชื่นชมต่อผู้ใหญ่ที่เคารพเท่านั้น แต่เมื่อเธอรู้สึกหึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับเขา เธอจึงรู้ตัวว่ากำลัง “ตกหลุมรัก” มิสึกิเข้าแล้ว
หลังจากสารภาพความรู้สึก ทั้งสองเริ่มคบหากันอย่างจริงจัง แม้แม่ของเมกุมิจะรู้สึกตกใจ และคัดค้านเรื่องการแต่งงาน แต่สุดท้ายหลังจากคบกันได้ราวหนึ่งปี มิสึกิก็ตัดสินใจขอเธอแต่งงาน โดยพูดเพียงว่า “ผมรักเธอมากเกินกว่าจะเก็บไว้ได้อีกต่อไป” และในเดือนมกราคม ทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเงียบ ๆ โดยไม่ได้บอกให้แม่รู้ล่วงหน้า
ต่อมาในรายการโทรทัศน์ “Newlyweds, Please Come In” ทางมิสึกิได้อ่านจดหมายขอโทษแม่ยาย ซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทของเขา โดยเขากล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า “แม้คุณจะเคยคัดค้านเรา แต่ตอนนี้คุณกลับคอยสนับสนุนอยู่เงียบ ๆ ผมรู้สึกขอบคุณจากใจจริง” ด้านแม่ยายยิ้มตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่า “พอแล้วล่ะ พวกเธอสองคนรักกันมากขนาดนี้ ฉันก็พอใจแล้ว”
เรื่องราวของทั้งคู่ได้กลายเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ มีผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ชาวเน็ตรายหนึ่งเขียนว่า “ฉันเข้าใจความรู้สึกของแม่ดี ทั้งความเสียใจ และความโกรธ เธอสูญเสียเพื่อนไป และในขณะเดียวกันก็เหมือนห่างเหินจากลูกสาว”
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “อย่างน้อยพวกเขาก็มีความกล้าที่จะเผชิญแรงกดดันจากทั้งครอบครัว และสังคม นั่นสมควรได้รับความเคารพ”
และอีกรายกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “รักแท้ไม่สนอายุหรือสถานะ สิ่งสำคัญคือพวกเขาได้พบความสุขร่วมกันต่างหาก”