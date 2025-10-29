รักแท้ที่เกิดจากความสิ้นหวัง! หญิงจีนป่วยไตวายประกาศตามหาคู่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพื่อขอไตหลังเสียชีวิต แต่กลับได้หัวใจ-ความรักเหนือทุกข้อตกลง
สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์พลิกผันสุดประทับใจในประเทศจีน เมื่อหญิงสาวที่ต้องเผชิญภาวะไตวายระยะลุกลาม ตัดสินใจแต่งงานกับชายผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อแลกเปลี่ยนการบริจาคไตช่วยชีวิตตนเอง แต่ข้อตกลงที่เริ่มต้นจากความจำเป็น กลับกลายเป็นรักแท้ในที่สุด!
หวัง เซี่ยว วัย 24 ปี จากมณฑลส่านซี ถูกวินิจฉัยว่าเป็นยูรีเมีย (Uremia) ภาวะร้ายแรงที่ไตไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้ เธอได้รับแจ้งว่า “หากไม่ได้รับการปลูกถ่ายไต มีชีวิตอยู่ได้เพียงราวหนึ่งปีเท่านั้น” และเนื่องจากไม่มีผู้บริจาคที่เข้ากันได้ในครอบครัว เธอจึงตัดสินใจหาทางเลือกพิเศษเพื่อรักษาชีวิต
เธอประกาศตามหาคู่แต่งงานในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งออนไลน์ โดยระบุว่า “ต้องการชายที่ป่วยระยะสุดท้าย และสามารถบริจาคไตให้เธอหลังเสียชีวิต” ซึ่งในข้อความประกาศ เธอเขียนว่า “ฉันจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดหลังแต่งงาน โปรดให้อภัยฉันด้วย ฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่”
ไม่นาน อวี๋ เจิ้นผิง วัย 27 ปี ชายผู้ป่วยมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำ และมีกรุ๊ปเลือดเข้ากันกับเธอ ได้ติดต่อเข้ามา ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสอย่างเงียบ ๆ ในปี 2556 ภายใต้ข้อตกลงว่า “หวัง เซี่ยวจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิด และไตของเขาจะถูกบริจาคให้เธอเมื่อเขาเสียชีวิต”
อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ชีวิตร่วมกัน ความสัมพันธ์ที่เริ่มจาก “ดีลเพื่อชีวิต” กลับพัฒนาเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้ง ฝ่ายหญิงคอยดูแลฝ่ายชายระหว่างการรักษา และทำช่อดอกไม้แฮนด์เมดขาย เพื่อระดมทุนค่ารักษา ความรักจึงค่อย ๆ งอกงามโดยที่ไม่มีใครคาดคิด
ต่อมา กลางปี 2557 อาการของอวี๋ เจิ้นผิงเริ่มทรงตัว และความจำเป็นในการฟอกไตของหวัง เซี่ยวก็ลดลง ก่อนที่ฝ่ายชายจะตัดสินใจเสนอ “รักแท้” แทน “ข้อตกลง” เดิม เรื่องราวของทั้งคู่จึงกลายเป็นตัวอย่างของความรักที่เกิดจากความเอื้ออาทร และความเสียสละ
โดยเรื่องราวนี้ถูกนำกลับมาเผยแพร่อีกครั้งบนโลกออนไลน์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นการผสมผสานอันทรงพลังของ “ความสิ้นหวัง การเสียสละ และความหวัง” พร้อมตั้งคำถามด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดการทางการแพทย์ การบริจาคอวัยวะ และความหมายของการแต่งงาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างอันหาได้ยากของสายสัมพันธ์ที่งอกงามจากข้อตกลงอันเลวร้าย
ขอบคุณที่มา: South China Morning Post