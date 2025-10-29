หนุ่มมาเลย์มาเที่ยวไทย ลองเรียกไรเดอร์ สุดพีก คนขับพาหลง-เลี้ยวผิดบ่อย จาก 5 นาทีเป็น 20 นาที แก้ปัญหามาขับเองเสียเลย

หนุ่มชาวมาเลเซียคนหนึ่งกลายเป็นไวรัล หลังเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย และได้พบเจอกับเหตุการณ์สุดพีก เมื่อลุงไรเดอร์พาหลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเจ้าตัวตัดสินใจ “เปลี่ยนจากผู้โดยสารมาเป็นคนขับเสียเอง”

ชายหนุ่มเล่าว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่เขาไปเที่ยวเมืองหาดใหญ่ และเรียกแกร็บไบค์เพื่อไปขึ้นรถไฟกลับมาเลเซีย ซึ่งไรเดอร์ค่อนข้างมีอายุ แม้จะเปิดแอพพลิเคชันนำทาง แต่กลับขับเลยแทบทุกแยก จากเดิมที่ควรใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที กลับกลายเป็นทริปยาวนานกว่า 20 นาที

“ตอนแรกผมนึกว่าไรเดอร์จะใช้ทางลัด เพราะดูเหมือนรู้เส้นทางดีมาก แต่พอขึ้นทางด่วนแล้ว ผมเปิดแผนที่ดูถึงรู้ว่าเราไปผิดทางไกลมาก ผมต้องใช้ Google Translate บอกว่า ผมรีบไปขึ้นรถไฟ และขอให้เขาขับตามแผนที่ะ” เขาเล่า

เมื่อสถานการณ์เริ่มเกินทน เขาจึงตัดสินใจสลับตำแหน่งกับไรเดอร์ แล้วขับไปเอง จนไปถึงสถานีรถไฟทันเวลา

“หลังผมเปลี่ยนมาเป็นคนขับ ไรเดอร์ดูโล่งใจนะ แต่ก็ดูแอบกลัว เพราะผมเร่งเครื่องแรงไปหน่อย คุณลุงพูดตลอดว่า ‘ช้าหน่อย ๆ’ นั่นแหละ สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การขับรถ แต่คือการอธิบายให้เพื่อนฟังว่าผมไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้ยังไง!”

นอกจากนี้ ชายหนุ่มยังเผยว่า เขาส่งคลิปเหตุการณ์นี้ให้แฟนสาวดู และเธอแนะนำให้โพสต์ลงอินสตาแกรม ตอนแรกเขาลงเป็นสตอรี่แล้วมีคนดูเยอะมาก แฟนจึงบอกให้ลงเป็น Reels แทน ทำให้คลิปของเขากลายเป็นไวรัล ที่มียอดไลก์กว่า 50,000 ครั้งเลยทีเดียว

ขอบคุณที่มา WeirdKaya

