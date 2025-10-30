ตำรวจบราซิลบุกทลาย “แก๊งค้ายาเสพติด” ดับ 132 ศพ-ไม่กี่วันก่อนประชุม COP30

ตำรวจบราซิลบุกทลาย รอยเตอร์ รายงานวันที่ 30 ต.ค. ถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน บราซิล ว่า สำนักงานอัยการรัฐริโอเดจาเนโร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 29 ต.ค.

หนึ่งวันหลังตำรวจนำกำลังปฏิบัติการจู่โจมชุมชนแออัดใน นครริโอเดจาเนโร ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 132 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ 4 นาย ขณะที่ประชาชนจำนวนมากรวมตัวใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งมีศพผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนกลาดบนท้องถนน

ตำรวจบราซิลบุกทลาย – Forensic workers collect the bodies of people killed the day before during a police raid targeting the Comando Vermelho gang in the Complexo da Penha favela of Rio de Janeiro, Brazil, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

ทางการรัฐริโอเดจาเนโรระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดที่พุ่งเป้าไปยังแก๊งโคมานโด แวร์เมลโญ ขบวนการอาชญากรรมค้ายาเสพติดที่ทรงอิทธิพลในชุมชนแออัดหลายแห่งของนครริโอเดจาเนโร

สำนักงานตำรวจรัฐริโอเดจาเนโรกล่าวว่าการบุกทลายแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมานานกว่า 2 เดือน โดยล่อผู้ต้องสงสัยเข้าไปในเนินเขาที่มีป่าปกคลุมขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็รอซุ่มโจมตี

ปฏิบัติการของตำรวจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่นครริโอเดจาเนโรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 30 หรือ COP30 รวมถึงการประชุมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีโลก C40 และการประกาศรางวัลเอิร์ธช็อตของ เจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทแห่งสหราชอาณาจักร

A priest blesses the bodies of people killed the day before during a police raid targeting the Comando Vermelho gang in the Complexo da Penha favela of Rio de Janeiro, Brazil, Wednesday, Oct. 29, 2025. The deadliest police operation in Brazil’s history killed at least 132 people, public defenders said on Wednesday, as Rio de Janeiro residents lined a street with dozens of corpses found overnight, a week ahead of global climate events in the city. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

ตำรวจบราซิลบุกทลาย – A man looks at the bodies of people killed the day before during a police raid targeting the Comando Vermelho gang in the Complexo da Penha favela of Rio de Janeiro, Brazil, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

 

