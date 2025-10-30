ตำรวจบราซิลบุกทลาย “แก๊งค้ายาเสพติด” ดับ 132 ศพ-ไม่กี่วันก่อนประชุม COP30

ตำรวจบราซิลบุกทลาย – รอยเตอร์ รายงานวันที่ 30 ต.ค. ถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน บราซิล ว่า สำนักงานอัยการรัฐริโอเดจาเนโร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 29 ต.ค.
หนึ่งวันหลังตำรวจนำกำลังปฏิบัติการจู่โจมชุมชนแออัดใน นครริโอเดจาเนโร ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 132 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ 4 นาย ขณะที่ประชาชนจำนวนมากรวมตัวใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งมีศพผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนกลาดบนท้องถนน
ทางการรัฐริโอเดจาเนโรระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดที่พุ่งเป้าไปยังแก๊งโคมานโด แวร์เมลโญ ขบวนการอาชญากรรมค้ายาเสพติดที่ทรงอิทธิพลในชุมชนแออัดหลายแห่งของนครริโอเดจาเนโร
สำนักงานตำรวจรัฐริโอเดจาเนโรกล่าวว่าการบุกทลายแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมานานกว่า 2 เดือน โดยล่อผู้ต้องสงสัยเข้าไปในเนินเขาที่มีป่าปกคลุมขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็รอซุ่มโจมตี
ปฏิบัติการของตำรวจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่นครริโอเดจาเนโรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 30 หรือ COP30 รวมถึงการประชุมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีโลก C40 และการประกาศรางวัลเอิร์ธช็อตของ เจ้าชายวิลเลียม รัชทายาทแห่งสหราชอาณาจักร
