เมียนมาจับ “ผู้กำกับ-นักแสดง” สร้างหนังสั้นบ่อนทำลายการเลือกตั้ง-ส่อติดคุก 10 ปี

เมียนมาจับ “ผู้กำกับ-นักแสดง” – วันที่ 31 ต.ค. สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า ทางการเมียนมาจับกุมศิลปิน 3 คนในข้อหาบ่อนทำลายการเลือกตั้งซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนธ.ค.2568 ถึงเดือนม.ค.2569

เมียนมาจับ “ผู้กำกับ-นักแสดง” – စစ်တပ်ဖမ်းထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ မိုက်တီး၊ သရုပ်ဆောင် ကျော်ဝင်းထွဋ်နဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် အုန်းဒိုင်း The Myanmar authorities announced on Oct 30 the arrest of three artists for undermining the upcoming junta-organised election, wielding new speech laws that rights monitors say oppress dissent. /စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက်/

รายงานระบุว่าศิลปินทั้งสามคนถูกจับกุมที่บ้านพักเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือประท้วงการเลือกตั้ง โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี

โกลบอลนิวไลต์ออฟเมียนมารายงานว่า ผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยผู้กำกับ นักแสดง และนักแสดงตลก ถูกควบคุมตัว “เนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์ศิลปินคนอื่นๆ ที่สร้างภาพยนตร์สนับสนุนการเลือกตั้งด้วยข้อมูลเท็จและทำให้เกิดความเข้าใจผิดบนสื่อสังคมออนไลน์”

เมียนมาจับ “ผู้กำกับ-นักแสดง” – Members of the military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) gather for opening ceremony of the party’s slogan poster during the first day of election campaign for upcoming general election at their Yangon region party’s headquarters Tuesday, Oct. 28, 2025, in Yangon, Myanmar. (AP Photo/Thein Zaw)

ก่อนระบุด้วยว่าชายทั้งสามคนที่ถูกจับกุม “ไม่ได้นำความเชี่ยวชาญด้านศิลปะมาใช้เพื่อความสำเร็จของการเลือกตั้งที่จะมาถึง แต่พวกเขากลับวิจารณ์และโจมตีศิลปินคนอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการนี้” หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวกล่าวเสริม

ทั้งนี้ กฎหมายดำเนินคดีผู้ต่อต้านการเลือกตั้งครอบคลุมถึงข้อห้ามในการพูด การรวมตัว การยุยง การประท้วง หรือการแจกใบปลิวเพื่อทำลายส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกตั้ง” บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องโทษจำคุก 3-7 ปี ส่วนความผิดที่กระทำโดยกลุ่มบุคคลอาจได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี

Supporters of the military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) wave the party flags during the first day of campaign for the upcoming general election, in Naypyitaw, Myanmar, Tuesday, Oct. 28, 2025.(AP Photo/Aung Shine Oo)

Members of the military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) gather for opening ceremony of the party’s slogan poster during the first day of election campaign for upcoming general election at their Yangon region party’s headquarters Tuesday, Oct. 28, 2025, in Yangon, Myanmar. (AP Photo/Thein Zaw)

 

