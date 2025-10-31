เมียนมาจับ “ผู้กำกับ-นักแสดง” สร้างหนังสั้นบ่อนทำลายการเลือกตั้ง-ส่อติดคุก 10 ปี

เมียนมาจับ “ผู้กำกับ-นักแสดง” – วันที่ 31 ต.ค. สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า ทางการเมียนมาจับกุมศิลปิน 3 คนในข้อหาบ่อนทำลายการเลือกตั้งซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนธ.ค.2568 ถึงเดือนม.ค.2569
รายงานระบุว่าศิลปินทั้งสามคนถูกจับกุมที่บ้านพักเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์หรือประท้วงการเลือกตั้ง โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี
โกลบอลนิวไลต์ออฟเมียนมารายงานว่า ผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยผู้กำกับ นักแสดง และนักแสดงตลก ถูกควบคุมตัว “เนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์ศิลปินคนอื่นๆ ที่สร้างภาพยนตร์สนับสนุนการเลือกตั้งด้วยข้อมูลเท็จและทำให้เกิดความเข้าใจผิดบนสื่อสังคมออนไลน์”
ก่อนระบุด้วยว่าชายทั้งสามคนที่ถูกจับกุม “ไม่ได้นำความเชี่ยวชาญด้านศิลปะมาใช้เพื่อความสำเร็จของการเลือกตั้งที่จะมาถึง แต่พวกเขากลับวิจารณ์และโจมตีศิลปินคนอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการนี้” หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวกล่าวเสริม
ทั้งนี้ กฎหมายดำเนินคดีผู้ต่อต้านการเลือกตั้งครอบคลุมถึงข้อห้ามในการพูด การรวมตัว การยุยง การประท้วง หรือการแจกใบปลิวเพื่อทำลายส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกตั้ง” บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องโทษจำคุก 3-7 ปี ส่วนความผิดที่กระทำโดยกลุ่มบุคคลอาจได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: