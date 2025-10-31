ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น อย่าลังเล เทียบราคาสุดท้ายวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,200 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 31 ต.ค.2568 ปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 62,200 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.09 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 61,300 บาท ขายออกบาทละ 61,400 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้
ด้าน ราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,079.08 บาท ราคาขายออกบาทละ 62,200 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,014.50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท