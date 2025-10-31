เสียงบึ้มดังสนั่น จยย.บอมบ์ ป้อมตำรวจมายอ แรงระเบิด ทำอาคาร บ้านเรือน รถยนต์ ชาวบ้านเสียหายหนัก วงจรปิดพบตัวผู้ต้องสงสัย เร่งติดตามตัว

วันที่ 31 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นขณะรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดของคนร้ายได้ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง แรงระเบิดทำให้ป้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจยุทธศาสตร์ปาลัส สภ.มายอ ทำให้อาคารของป้อมตำรวจได้รับความเสียหายอย่างหนัก สะเก็ดระเบิดยังทำให้บ้านเรือนร้านค้าเสียหายหลายหลัง

จากการติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่ง สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรก่อนเกิดเหตุได้ไม่นาน คาดว่าจะขับมารับคนร้ายที่นำรถจักรยานยนต์บอมบ์มาวาง เพื่อนำตัวหลบหนี เหตุเกิดป้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจยุทธศาสตร์ปาลัส ม.5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี เมื่อคืนวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด ช่วงเช้าวันนี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว พบเศษซากรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดของคนร้ายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ แรงระเบิดทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจอดอยู่ที่โรงรถได้รับความเสียหาย 4 คัน สภาพถูกสะเก็ดระเบิดทำให้กระจกรถ และด้านข้างรถเสียหาย

นอกจากนี้ แรงระเบิดยังทำให้หลังคา กระจก รวมถึงตัวอาคารของป้อมตำรวจเสียหายเป็นวงกว้าง จากการตรวจสอบโดยรอบยังพบว่ามีบ้านเรือน ร้านค้า รวมถึงรถยนต์ของชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุเสียหายหลายหลัง โดยช่วงเช้าชาวบ้านได้ออกมาสำรวจบ้านของตนเองว่ามีความเสียหายจุดใดบ้าง

ในขณะที่บรรยากาศตลาดปาลัส ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้คน รวมถึงมีร้านค้าจำนวนมาก กลับเงียบเหงา เพราะยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด และชุดพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาเก็บหลักฐานหาตัวเชื่อมโยงคนร้ายต่อไป

จากการสืบสวนทราบว่า การก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ คาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า 2 คน โดยแบ่งกำลังกันก่อเหตุ โดยคนร้ายคนแรกทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดนำไปจอดไว้ที่ข้างป้อมตำรวจ ก่อนที่คนร้ายอีกคนจะขับรถจักรยานยนต์มารับตัวไป แล้วหลบหนีไปทางถนนชลประทาน

โดยขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำป้อมจำนวน 7 นาย เมื่อคนร้ายออกจากจุดวางระเบิดได้ไม่นาน คนร้ายก็กดชนวนระเบิดทันที ทำให้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำป้อมต่างเข้าที่กำบังพร้อมใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายเข้ามาจู่โจมซ้ำได้

หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งผู้บังคบบัญชานำกำลังเข้าช่วยเหลือทันที แรงระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายดังกล่าว โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ความคืบหน้าทางคดีขณะนี้ พ.ต.อ.ต่อลาภ เล็งฮะ ผกก.สภ.มายอ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล รวมถึงพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างทันที เนื่องจากการก่อเหตุครั้งนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจหลักของอำเภอมายอ

ในช่วงเกิดเหตุมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนอยู่ในขณะนั้น โดยคนร้ายคาดว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง การก่อเหตุเพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้

