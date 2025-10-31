ผู้บริหารหงส์ไทย แจงโรงงานที่ถูกจับ เป็นเพียงสถานที่ติดสติกเกอร์ ชี้ยาดมผลิตที่โรงงานทุกชิ้น ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อชื่อเสียงประเทศ พ้อทำธุรกิจเองทุกขั้นตอน อาจจะช้าและไม่รู้ทุกเรื่อง อยากให้ภาครัฐช่วยแนะนำ ดีกว่าเหยียบจมดิน
วันที่ 31 ต.ค.68 ที่บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด แถลงกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์และระบุเป็นสินค้าเถื่อนว่า
ระยะหลังมีออเดอร์ค่อนข้างเยอะ ทำให้การผลิตในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตมีพื้นที่ไม่เพียงพอ เพราะเป็นโรงงานดั้งเดิม สมัยก่อนใช้พนักงานในการติดสติกเกอร์ จนเพิ่มคนถึง 70 คนแล้วก็ยังไม่เพียงพอ จึงแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทันกับออเดอร์ โดยการตระเวนหาซื้อเครื่องติดสติกเกอร์ ปรากฏว่าขอซื้อมา 3 เครื่อง ต้องใช้พื้นที่เยอะ แล้วสถานที่เดิมไม่ได้มีความกว้างใหญ่หรือความสะดวก จึงทำโรงงานขึ้นมาใหม่ แต่ยืนยันใช้ในการติดสติกเกอร์และแพ็กโหลเท่านั้น ส่วนการบรรจุสมุนไพรยังบรรจุอยู่ในโรงงานที่ได้รับอนุญาต
“ยอมรับว่าผิดจริง แต่ด้วยความที่ธุรกิจต้องเดินต่อ มีพนักงาน มีรายจ่ายที่ต้องดูแล จึงไม่สามารถรอจนได้รับใบอนุญาตก่อนได้ ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สินค้าที่ผลิต ไม่ใช่ไม่สะอาดหรือไม่ดี จริงๆ แล้วไปจากโรงงานทุกชิ้น” นายธีระพงศ์กล่าว
นายธีระพงศ์ กล่าวถึงโรงงานแห่งใหม่ว่า ตนตั้งใจจะทำให้ดูดี สะอาด และได้มาตรฐานที่สุด เพื่อให้สินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตในการที่ให้ไปบรรจุตรงนั้น
นายธีระพงศ์ กล่าวว่า ส่วนของโรงงานที่พุทธมณฑล สาย 4 อยู่ในพื้นที่จ.สมุทรสาคร ต้องไปขออนุญาตผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตนเคยเข้าไปสอบถาม เขาก็บอกว่าให้เซ็ตให้เสร็จ ถ้าจะมีเครื่องจักรอะไรให้เอาเข้ามาให้หมดก่อน แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามาตรวจ แต่เครื่องจักรยังเข้ามาไม่หมด เลยยังไม่ได้ไปติดต่อให้ สสจ.มาตรวจสอบ เพื่อความพร้อมทั้งระบบ แต่ถามว่าระบบโรงงานเนี่ยเสร็จไปแล้ว
นายธีระพงศ์ กล่าวเสริมว่า ที่บอกว่าต้องการทำให้วงการสมุนไพรยาประเทศไทยมีความเจริญ แต่ถามว่าความเจริญต้องช่วยผู้ประกอบการด้านเทคนิคต่างๆ ให้ถูกต้อง ตนก็ไม่ได้มีความรู้ 100 % กับระบบราชการ เข้าใจผิดไม่เป็นไร แต่อยากให้ดูสิ่งที่ตนทำก่อน ให้โอกาส แล้วลองมาเอกซเรย์ก่อนว่า หงส์ไทยทำอะไรตอนนี้ เพื่อคุณภาพของสินค้าบ้าง ตนต้องการให้เป็นสินค้าของประเทศไทย ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของหงส์ไทยอย่างเดียว
“การทำธุรกิจไม่ใช่แค่ได้รับใบอนุญาต ต้องทำให้คุณภาพของสินค้าได้รับการยอมรับ ผู้ใช้ซื้อไปแล้วได้ประโยชน์สูงสุด คนไทยช่วยหงส์ไทยมาแล้ว หงส์ไทยก็มีหน้าที่ที่อยากจะกลับไปช่วยคนไทย อยากจะให้ภาครัฐหรืออยากให้หน่วยงานต่างๆ อย่าใช้แค่กฎระเบียบมาตัดสินอย่างเดียว อยากให้มาเห็นกระบวนการตามจริงว่าไปด้วยกันได้ไหม มันมีอะไรที่สามารถส่งเสริม ร่วมกันแก้ไขได้”
“ทำไมต้องใช้ลักษณะที่บดขยี้ กระทืบ ให้ไม่ต้องอยู่ในสังคมเลย ตนตั้งใจทำมา 20 ปี โดยไม่มีทุนและการขยายโรงงานก็ตั้งใจว่าจะไม่กู้เงินมาทำ ทำด้วยทุนตัวเอง และภูมิใจที่ทำให้วงการสมุนไพรสร้างสรรค์ และเจริญรุ่งเรือง มีผู้ลงมาเล่นมากมายเป็นเรื่องที่ดี ผมทำธุรกิจไม่เคยว่าใคร ไม่เคยพาดพิงถึงสินค้าของใคร ขายแต่สินค้าของตนเท่านั้น”
นายธีระพงศ์ กล่าวว่า ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ก็มาช่วยอธิบายให้ตนเข้าใจการฆ่าเชื้อที่ระดับสากลยอมรับ ก็รู้สึกชื่นใจมากว่า นี่แหละคือคนไทยที่ช่วยกัน ทำให้ตนมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลย ตนกล้าประกาศว่าเราจะเอาสินค้าของเราทุกชิ้นไปที่สถาบันแล้วให้เขาออกใบรับรอง เพื่อการันตีว่าสินค้าปลอดเชื้อ 100 % ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกันว่า การตรวจสอบทำได้ครั้งละจำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้หงส์ไทยจัดแพ็กเกจจิ้งให้เหมาะต่อการฉายแสง โดยยืนยันว่าจะไม่ส่งผลต่อสารหรือองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากการฆ่าเชื้อ
พร้อมย้ำอีกครั้งว่า สถานที่ได้รับอนุญาตผลิตยา อยู่ที่พุทธมณฑลสาย 2 ตัวยาดมสีเขียวทุกขนาดทำจากที่นี่ ใส่ขวดแล้วจึงเอาไปติดสติกเกอร์และแพ็กโหลที่นั่น เพราะที่นี่มันเล็ก ขยับขยายไม่ได้แล้ว โรงงานทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
สำหรับการเรียกความมั่นใจจากผู้บริโภค นายธีระพงศ์ กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว เราทำอะไรไม่ได้ แต่ตนอ่านทุกคอมเมนต์ ก็มีคนเชื่อและศรัทธาหงส์ไทยไม่น้อย ส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าไม่ถูกต้องก็ไม่น้อย เราก็เลยรู้สึกว่าทุกคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น ตนจะเอากลับไปแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยหลังจากนี้ ภาพที่มันเกิดเป็นภาพจริง เรื่องที่มันเกิดเป็นเรื่องจริง สิ่งที่ได้ยินก็เป็นเรื่องจริง แต่อยากให้รับรู้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งของหงส์ไทยที่ทุกคนอาจยังไม่รู้ ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจ แต่ตื่นมาสมองบอกให้ทำต่อ เพราะเรามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่อยากจะสร้างหงส์ไทยให้เป็นสินค้าของประเทศไทยที่เกิดการยอมรับทั่วโลก