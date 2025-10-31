ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า ทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,450 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 61,550 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองคำวันนี้ (31 ต.ค. 2568) พุ่งขึ้น 400 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 62,350 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 14.23 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,450 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 61,550 บาท ตามประกาศครั้งที่ 20 ประจำวันนี้
ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,215.52 บาท และมีราคาขายออกที่ 62,350 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,022.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุปราคาทองคำ วันที่ 31 ต.ค. 2568
ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,350 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,124.56 บาท
• ขายออก บาทละ 62,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882. บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882. บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท