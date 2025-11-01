จับตา ผู้ถือลิขสิทธิ์ MU Cambodia แถลงไม่ส่งนางงามกัมพูชา เข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

วันที่ 1 พ.ย. 2568 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ระบุว่า โซเชียล แชร์แถลงการณ์ บริษัท ELEVENTO9 ผู้ถือลิขสิทธิ์ ‘Miss Universe Cambodia.’ ประกาศถอนตัว ไม่ส่งนางงามกัมพูชาเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หลัง Miss Universe Cambodia 2025 ‘ไท เนียรี โสเจียตา’ ไม่เข้าร่วมประชุม

บริษัท ELEVENTO9 ผู้ถือลิขสิทธิ์ ‘Miss Universe Cambodia.’ ให้เหตุผลว่า ‘ไท เนียรี โสเจียตา’ หรือ ‘ฟิยาตา’ เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Cambodia 2025 ไม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือในแนวทางการปฎิบัติ

เนื่องจากสถานการณ์ของทั้งสองประเทศ (กัมพูชา- ประเทศไทย) ยังไม่กลับสู่ความปกติ หากมีความเสี่ยงต่อตัวแทนกัมพูชา หรือส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 ประเทศ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ‘ฟิยาตา’ มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทยในวันนี้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
2

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

แห่ชื่นชมทีมหมอ-พยาบาล คลอดเด็กแฝดบนรถ แฟนหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด
5

เกือบไม่ทัน! เลขเด็ด โปเตโต้ แฟนหวยหากันให้วุ่นงวดนี้กว่าจะเจอ เลขซ่อนอยู่
6

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
7

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
8

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
9

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน
10

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า