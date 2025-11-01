จับตา ผู้ถือลิขสิทธิ์ MU Cambodia แถลงไม่ส่งนางงามกัมพูชา เข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
วันที่ 1 พ.ย. 2568 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ระบุว่า โซเชียล แชร์แถลงการณ์ บริษัท ELEVENTO9 ผู้ถือลิขสิทธิ์ ‘Miss Universe Cambodia.’ ประกาศถอนตัว ไม่ส่งนางงามกัมพูชาเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หลัง Miss Universe Cambodia 2025 ‘ไท เนียรี โสเจียตา’ ไม่เข้าร่วมประชุม
บริษัท ELEVENTO9 ผู้ถือลิขสิทธิ์ ‘Miss Universe Cambodia.’ ให้เหตุผลว่า ‘ไท เนียรี โสเจียตา’ หรือ ‘ฟิยาตา’ เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Cambodia 2025 ไม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือในแนวทางการปฎิบัติ
เนื่องจากสถานการณ์ของทั้งสองประเทศ (กัมพูชา- ประเทศไทย) ยังไม่กลับสู่ความปกติ หากมีความเสี่ยงต่อตัวแทนกัมพูชา หรือส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 ประเทศ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม ‘ฟิยาตา’ มีกำหนดเดินทางมาประเทศไทยในวันนี้