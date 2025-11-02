บุกทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” ห้องพักหรูโรงแรมดังกลางกรุง รวบกลุ่มชายรักชาย เสพยา-มั่วสวาท ถุงยางเกลื่อนพื้น ยึดไวอากร้า-ยาป๊อบเปอร์เพียบ
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 2 พ.ย.2568 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.,
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 และ พล.ต.ต.นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก.ปส.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศอ.ปส.ตร., ศอ.ปส.บช.น., บก.สส.บช.น., บก.น.5 และ บช.ปส. บุกประตูหลัง เปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” จับกุมตัว
1.นายทวีพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน,ยาบ้า,ยาไอซ์ และยาอี) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) เพื่อเสพโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, จำหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
2.นายพงศกรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
3.นายกฤตยชญ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/9 ม.8 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์ ) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และ จูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวง หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และสารระเหย” ตามมาตรา 171 และ 173 และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
4.นายสติวณิตย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.2 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ถูกแจ้งข้อหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
โดยจับกุมทั้งหมดได้ภายในห้องสูทของโรงแรมหรูชื่อดังแห่งหนึ่ง แขวงวัฒนา เขตคลองตันเหนือ กรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลาง
- ยาไอซ์ 1.11 กรัม
- ยาบ้า 2 เม็ด
- ยาอีน้ำ 1 ขวด
- เคตามีน 0.75 กรัม
- ยาไวอากร้า 2 กล่อง
- ยาป๊อปเปอร์ (สารระเหย ใช้ลดความปวดทวารหนัก) จำนวน 30 ขวด
- เข็มฉีดยา 10 เข็ม
- อุปกรณ์การเสพยาเสพติด
- ถุงยางอนามัย
- เจลหล่อลื่น
พฤติการณ์กล่าวคือ “ปาร์ตี้เหมืองทอง” วิมานสวรรค์กลุ่มชายรักชาย LGBTQ+ รวมตัวเปลือยกาย “เสพยา-มั่วสวาท” การแพร่ระบาดยาเสพติด โดยมีการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านชุดลาดตระเวนออน์ไลน์
และตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ “ใช้มาตการเด็ดขาด” สแกนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. หัวหน้าด้านยาเสพติด บช.น. ส่งสายสืบแฝงตัวไปในวงการมั่วสวาทของ ชาย LGBTQ+ จนทราบว่ามีการนัดหมายเพื่อมั่วสุมเสพยา
กระทั่ง วันที่ 2 พ.ย. ภายในปาร์ตี้เหมืองทองได้เริ่มมั่วสุมยาเสพติด จึงมีคำสั่งเปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย “บุกเข้าทางประตูหลังของโรงแรมทลายจุดมั่วสุม พบกลุ่ม ชาย LGBTQ+ กว่า 29 คน มีชาวไทย 28 คน ชายฟิลิปปินส์ 1 คน สวมกางเกงในตัวเดียว
เมื่อเข้าไปตามห้องเล็กพบการมั่วสุมสวาทกันอยู่หลายห้อง และพบของจำนวนมากเช่น ยาไอซ์, ยาบ้า, เคตามีน, ยาอี, ยาอี (แบบน้ำ), เข็มฉีดยาจำนวนมาก, ไวอากร้า, ยาป๊อปเปอร์, อุปกรณ์การเสพ, ถุงยางอนามัยใช้แล้วถอดเกลื่อนกลาด, เจลหล่อลื่น และพบจุดสีเหลืองเปรอะตามเตียงมั่วสุม จึงทำการควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ครอบครองยาเสพติด 3 คน และตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด 4 คน นำส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของ 25 รายขณะนี้ พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี ได้ดำเนินการจัดทำประวัติและอยู่ระหว่างการซักถามขยายผลเพิ่มเติม
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า ขอเตือนภัยเรื่องของยาป๊อปเปอร์ (Popper) หรือเอมิลไนไตรท์ เดิมทีเป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์ แต่ปัจจุบันกลับถูกในมาใช้ในทางที่ผิด โดยกลุ่มชายรักชายมักจะใช้เพื่อลดอาการเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด เพราะการใช้สารระเหยดังกล่าวต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น
และจากการขยายผลทราบว่ากลุ่มผู้จัดกิจกรรมมั่วสุมยาเสพติดครั้งนี้คือกลุ่มเดียวกับที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.67 พื้นที่ สน.ทองหล่อ เห็นได้ชัดว่าไม่ได้สำนึกในการกระทำ โดย พล.ต.ท.สยาม ได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ท.อาชยนในการขยายผลให้ถึงที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ