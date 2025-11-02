ด่วน! เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องในสนามบินอุดรธานี ทำเครื่องขึ้น-ลงไม่ได้ ผู้โดยสารตกค้างเพียบ บางไฟลต์จะถึงอยู่แล้ว ต้องบินกลับไปที่เดิม
วันที่ 2 พ.ย.68 ท่าอากาศยานอุดรธานี ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือน หลังเกิดเหตุไฟฟ้าในสนามบินขัดข้อง จนทำให้เครื่องบินไม่สามารถขึ้น-ลงได้ โดยระบุว่า
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ท่าอากาศยานอุดรธานีขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ระบบไฟฟ้าของท่าอากาศยานอุดรธานีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค ทำให้เที่ยวบินล่าช้า ไม่สามารถขึ้นลงได้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข
และทางท่าอากาศยานอุดรธานีจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง ท่าอากาศยานอุดรธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุขัดข้องในครั้ง หลายคนต้องติดค้างอยู่ในสนามบิน เพราะไม่สามารถเดินทางได้ บางเที่ยวบินที่จะมาอุดรฯ ต้องวนกลับ
ขณะเดียวกันมีแม่ของผู้โดยสารคนหนึ่งที่จะนั่งเครื่องบินมาลงอุดรฯ แต่เครื่องต้องวนกลับไปที่เดิน คอมเมนต์ว่า “ลูกชายบินจากสุวรรณภูมิจะมาลงอุดร แต่เครื่องลงจอดไม่ได้ต้องบินกลับไปสุวรรณภูมิ แม่ก็ขับรถไป-กลับกว่า 200 กม. เพื่อไปรับ รอในสนามบิน 2 ชั่วโมง รอจนได้รับข่าวจากลูกว่ากัปตันพาบินกลับค่ะ เศร้ามาก”