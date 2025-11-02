ด่วน! เกิดเหตุไฟไหม้แฟลตท่าเรือ ไฟพวยพุ่งออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ
วันที่ 2 พ.ย.68 เฟซบุ๊กเพจ “Fire & Rescue Thailand” รายงานเหตุเพลิงไหม้ที่แฟลตท่าเรือ ย่านคลองเตย โดยระบุว่า
เมื่อเวลา 23.04 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในแฟลตท่าเรือ 18 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กำลังไปที่เกิดเหตุ
พร้อมกับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดไฟลุกไหม้แฟลตท่าเรือ ซึ่งห้องต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้นบนสุด เปลวไฟได้โหมไหม้อย่างรุนแรง และพวยพุ่งออกมาด้านนอกทางหน้าต่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าให้การช่วยเหลือ