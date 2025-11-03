ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งแรก ร่วงลง อัปเดตราคาเปิดตลาด รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 62,150 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 3 พ.ย.2568 ปรับลดลง 50 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 62,150 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.03 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,250 บาท ขายออก 61,350 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,018.44 บาท และขายออกที่ราคา 62,150 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 3,997.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท