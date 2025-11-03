ตร.เรียกคู่กรณีแจง หลังณวัตน์ เดือดจัด ปมนางงามฟิลิปปินส์ถือหมอน ติดโลโก้โปรโมตเว็บพนัน พบ ไม่มีอยู่ในสปอนเซอร์ที่ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มา
วันที่ 3 พ.ย.2568 จากกรณีที่ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe Thailand ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้รับทราบว่าทางองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ได้ประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนรายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกาสิโนออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง ในฐานะเจ้าภาพอย่างเป็นทางการของการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมดังกล่าวหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาสิโนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) แต่เพียงผู้เดียว
ต่อมาเวลา 17.30 น. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร ทำการตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้น นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย แจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ หลังองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ให้นางงามผู้เข้าประกวด โปรโมตเว็บพนันออนไลน์ ภายในโรงแรมเป็นการกระทำผิดกฎหมายไทย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คู่กรณีมาชี้แจงและหารือกันประเด็นดังกล่าว จากการตรวจสอบเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทยพบว่า หมอนที่ให้นางงามฟิลิปปินส์ถือมีสปอนเซอร์เว็บไซต์ของฟิลิปปินส์ และอาจไม่มีอยู่ในสปอนเซอร์ที่ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มา
ภายหลังจากการพูดคุยเบื้องต้นจะมีการลงประจำวันไว้ก่อน ถ้าเกิดความเสียหายจะมาแจ้งความกรณีกระทำผิดกฎหมาย ส่วนประเด็นเรื่องเว็บไซต์ดังกล่าว หากผู้เสียหายประสงค์แจ้งความต้องตรวจสอบเพิ่มอีกว่าเป็นเว็บไซต์กาสิโนออนไลน์จริงหรือไม่ต่อไป