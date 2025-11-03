สลดรายที่ 2 แล้ว หญิงไทยวัย 28 เสียชีวิตที่ปอยเปต ยังไม่ชัวร์สาเหตุ เผยปริศนาในโพสต์สุดท้าย ญาติประสานรับศพ
วันที่ 3 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหญิงไทย วัย 28 ปี เสียชีวิตปริศนาภายในห้องพักที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ขณะที่ นายเบิร์ด ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง มีคนไปพบร่างศพเมื่อเช้า (3 พ.ย.) อยู่ในห้องพักแห่งหนึ่ง เมืองปอยเปต ต.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา คาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวาน โดยผูกคอกับหน้าต่างห้องพัก แต่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นการผูกคอเสียชีวิตเองหรือฆาตกรรม
ส่วนเฟซบุ๊กของหญิงที่เสียชีวิตทราบชื่อว่า “มินต์” โดยก่อนหน้านี้ 5 วัน เธอได้โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่ภายในห้องพัก พร้อมข้อความว่า “เพราะในท้ายที่สุด หัวใจเรามันก็อยากรู้สึกปลอดภัยมากกว่ารู้สึกอดทน” กระทั่งมาเสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นทราบว่า ญาติได้เดินทางมาจาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อไปพบเจ้าหน้าที่ IMF ในการติดต่อประสานรับศพที่ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สำหรับการเสียชีวิตของหญิงไทยในกัมพูชารายนี้ ถือว่าเป็นคนที่ 2 ต่อจาก น้องใบหม่อน ที่พลัดตกจากชั้น 3 ของอาคารในเมืองปอยเปต เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา
ขอบคุณ : อมรินทร์