สลดรายที่ 2 แล้ว หญิงไทยวัย 28 เสียชีวิตที่ปอยเปต ยังไม่ชัวร์สาเหตุ เผยปริศนาในโพสต์สุดท้าย ญาติประสานรับศพ

วันที่ 3 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหญิงไทย วัย 28 ปี เสียชีวิตปริศนาภายในห้องพักที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ขณะที่ นายเบิร์ด ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง มีคนไปพบร่างศพเมื่อเช้า (3 พ.ย.) อยู่ในห้องพักแห่งหนึ่ง เมืองปอยเปต ต.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา คาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวาน โดยผูกคอกับหน้าต่างห้องพัก แต่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นการผูกคอเสียชีวิตเองหรือฆาตกรรม

ส่วนเฟซบุ๊กของหญิงที่เสียชีวิตทราบชื่อว่า “มินต์” โดยก่อนหน้านี้ 5 วัน เธอได้โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่ภายในห้องพัก พร้อมข้อความว่า “เพราะในท้ายที่สุด หัวใจเรามันก็อยากรู้สึกปลอดภัยมากกว่ารู้สึกอดทน” กระทั่งมาเสียชีวิตดังกล่าว

เบื้องต้นทราบว่า ญาติได้เดินทางมาจาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อไปพบเจ้าหน้าที่ IMF ในการติดต่อประสานรับศพที่ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สำหรับการเสียชีวิตของหญิงไทยในกัมพูชารายนี้ ถือว่าเป็นคนที่ 2 ต่อจาก น้องใบหม่อน ที่พลัดตกจากชั้น 3 ของอาคารในเมืองปอยเปต เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา

ขอบคุณ : อมรินทร์

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
2

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
4

กู้ภัยตะลึง ลงงมหาหญิงจมน้ำ ดันไปเจออีกศพดับปริศนา อยู่ใกล้ๆ กัน รวม 2 ศพในเคสเดียว
5

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
6

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
7

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”
8

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
9

สลดรายที่ 2 แล้ว หญิงไทยวัย 28 เสียชีวิตที่ปอยเปต ยังไม่ชัวร์สาเหตุ เผยปริศนาในโพสต์สุดท้าย
10

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น