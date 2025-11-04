บุกจับ รปภ. หมู่บ้านดังย่านดอนเมือง หนีคดีลวงหลานสาววัย 11 ปี ขืนใจในสวนยางพารา ข่มขู่สารพัดห้ามไม่ให้บอกยาย ก่อนความแตกครูเรื่องพาเหยื่อแจ้งความ
วันที่ 4 พ.ย.2568 พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.3 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุมนายสมบัติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี
ตามหมายจับของศาลจังหวัดบึงกาฬ ที่ 38/2568 ลงวันที่ 5 ก.พ. 68 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ฯ” ได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.
จากการจับกุมทราบว่า นายสมบัติเป็นตาเลี้ยงของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) ผู้เสียหาย ซึ่งนายสมบัติและภรรยารับตัวด.ญ.เอ มาเลี้ยงตั้งแต่อายุ 4 ปี เพราะพ่อแม่ของเด็กหย่าร้างกัน รวมทั้งตัวเด็กเองก็มีความสนิทสนมคุ้นเคย และรักนายสมบัติเหมือนกับพ่อแท้ ๆ ของตน กระทั่งเมื่อเด็กโตขึ้นที่ผ่านมานายสมบัติก็มักจะชวนหลานสาวไปกรีดยางพาราในสวนกันเพียง 2 คนเป็นประจำ
ต่อมาวันเกิดเหตุ นายสมบัติวางแผนล่อลวงด.ญ.เอ ไปหากบที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน เมื่ออยู่กันเพียงลำพัง 2 คน นายสมบัติใช้กำลังบังคับข่มขืนหลานสาวจนสำเร็จความใคร่ ก่อนข่มขู่ห้ามนำเรื่องไปบอกกับยายเด็ดขาด หากไม่เชื่อก็จะไม่ให้เงินกินขนม และจะไม่พามาหากบอีกต่อไป
หลังจากนั้นนายสมบัติเกิดความย่ามใจ และล่อลวงเด็กไปข่มขืนกระทำชำเราที่สวนยางพาราท้ายหมู่บ้านอีกหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อทางโรงเรียนของด.ญ.เอ มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ผู้เสียหายจึงแจ้งกับครูว่าตนมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศ
ครูจึงสอบถามจนทราบว่าถูกนายสมบัติซึ่งเป็นตาเลี้ยงล่อลวงไปข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้ง ครูจึงรีบไปบอกกับยายของเด็ก ซึ่งก็รีบพาหลานสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดี ส่วนนายสมบัติเมื่อรู้ตัวว่าถูกแจ้งความจึงรีบหลบหนีออกนอกพื้นที่ไป
ก่อนมาทำงานเป็นรปภ.ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านดอนเมือง จนกระทั่งตาสจับกุมตัวได้ดังกล่าว สอบสวน ให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่ง สภ.เมืองบึงกาฬ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป