กรมธรณี เตือน 21 จังหวัดทั่วไทย เสี่ยง แผ่นดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลากเหตุองมรสุมแรงพาดผ่านประเทศไทย เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง แจ้งเฝ้าระวังอันตรายพิบัติภัย ช่วง 4-5 พ.ย. นี้
4 พ.ย. 68 – ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนเหตุเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากใน ระยะ 1-2 วันนี้
โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไปใน 21 จังหวัด ได้แก่
จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี นครนายก สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. 2568
ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ อ.เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม อมก๋อย จอมทอง แม่แตง แม่ริม, จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่อ.เมือง ปาย ปางมะผ้า แม่สะเรียง สบเมย ขุนยวม แม่ลาน้อย, จ.ตาก พื้นที่อ.เมือง บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า, จ.สุโขทัย พื้นที่อ.ศรีสัชนาลัย ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย, จ.กำแพงเพชร พื้นที่อ.คลองลาน ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร, จ.อุทัยธานี พื้นที่อ.บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต ระบำ
ภาคกลาง ได้แก่ จ.นครนายก พื้นที่อ.เมือง ปากพลี บ้านนา, จ.สระบุรี พื้นที่อ.มวกเหล็ก แก่งคอย, จ.ราชบุรี พื้นที่อ.สวนผึ้ง บ้านคา, จ.เพชรบุรี พื้นที่อ.แก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง, จ.กาญจนบุรี พื้นที่อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวัสดิ์ บ่อพลอย, จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่อ.บางสะพาน บางสะพานน้อย หัวหิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.นครราชสีมา พื้นที่อ.ปากช่อง ครบุรี วังน้ำเขียว, จ.อุบลราชธานี พื้นที่อ.ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก, จ.ศรีสะเกษ พื้นที่อ.กันทรลักษณ์ ขุนหาญ ภูสิงห์
ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง พื้นที่อ.เมือง บ้านฉาง แกลง วังจันทร์ บ้านค่าย ปลวกแดง เขาชะเมา นิคมพัฒนา, จ.จันทบุรี พื้นที่อ.เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน สอยดาว ขลุง, จ.ตราด อ.เกาะช้าง เมือง บ่อไร่ เขาสมิง
ภาคใต้ ได้แก่ จ.ระนอง พื้นที่อ.กระบุรี ละอุ่น, จ.พังงา พื้นที่อ.กะปง ตะกั่วป่า คุระบุรี ท้ายเหมือง และจ.ภูเก็ต พื้นที่อ.เมือง ถลาง กะทู้
เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้
ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว