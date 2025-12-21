แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เนิน 350 และปราสาทตาควาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหลังหน่วยเฉพาะกิจสามารถ เข้าควบคุมพื้นที่ฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาได้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 21 ธ 2568 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่2 ลงพื้นที่ เนิน350 และปราสาทตาควาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหลังหน่วยเฉพาะกิจสามารถ เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมาก จากฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาได้สำเร็จ
การลงพื้นที่ยามวิกาลครั้งนี้ มุ่งยืนยันความปลอดภัยตามกรอบยุทธวิธีอย่างรัดกุม ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ทุกชิ้น พร้อม ตรวจเยี่ยม–ให้กำลังใจแนวหน้า รับฟังปัญหาจริงจากผู้ปฏิบัติ เพื่อประเมินสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงและจัดวางกำลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งการรักษาพื้นที่ที่ยึดได้อย่างมั่นคง ควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาด ปกป้องอธิปไตยของชาติไทย โดยยึดความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสูงสุด