แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เนิน 350 และปราสาทตาควาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหลังหน่วยเฉพาะกิจสามารถ เข้าควบคุมพื้นที่ฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาได้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 21 ธ 2568 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่2 ลงพื้นที่ เนิน350 และปราสาทตาควาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยหลังหน่วยเฉพาะกิจสามารถ เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมาก จากฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาได้สำเร็จ

การลงพื้นที่ยามวิกาลครั้งนี้ มุ่งยืนยันความปลอดภัยตามกรอบยุทธวิธีอย่างรัดกุม ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ทุกชิ้น พร้อม ตรวจเยี่ยม–ให้กำลังใจแนวหน้า รับฟังปัญหาจริงจากผู้ปฏิบัติ เพื่อประเมินสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงและจัดวางกำลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งการรักษาพื้นที่ที่ยึดได้อย่างมั่นคง ควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาด ปกป้องอธิปไตยของชาติไทย โดยยึดความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสูงสุด

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
3

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
4

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
5

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
6

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้
7

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
8

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
9

ประจักษ์ชัย ให้กำลังใจชื่นชม แม่ภัทร แกร่งจากนี้พร้อมทำงานหลายมิติ กลับมาในจุดเดิมให้ไว
10

รถพ่วง18ล้อ เบรกไม่อยู่ พุ่งชน จยย. เหยียบร่างเด็กหญิง15ปี เสียชีวิตสยองคาที่ เจ็บหนัก2ราย