กองทัพภาคที่2 เผยนาที ทหารไทย ปักธงไตรรงค์ เหนือยอด เนิน 350 หลังเข้าควบคุมพื้นที่สำเร็จ และผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์

วันที่ 21 ธ.ค. 2568 กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงภาพทหารไทยปักธงไตรรงค์บนพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณ เนิน 350 และปราสาทตาควาย หลังสามารถเข้าควบคุมพื้นที่และผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์

โดยฝ่ายไทยสามารถยึดที่หมายได้สำเร็จ ทำการกวาดล้างพื้นที่และจัดตั้งฐานที่มั่น พร้อมเคลื่อนย้ายร่างทหารที่เสียชีวิต 2 นาย ออกจากพื้นที่เนิน 350 เพื่อไปประกอบพิธีอย่างสมเกียรติ

เผยนาที ทหารไทย ปักธงไตรรงค์ เหนือยอด เนิน 350 หลังเข้าควบคุมพื้นที่สำเร็จ

ด้าน พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาค 2 เปิดเผยว่า ทหารไทยสามารถยึดเนิน 350 พื้นที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้แล้ว หลังประสานสั่งการร่วม ผบ.กกล.สุรนารี ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพราะฝ่ายกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา วางทุ่นระเบิดเต็มพื้นที่

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