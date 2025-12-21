พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ “ดร.เสรี วงษ์มณฑา” ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมอง ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ทรงรับรองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เนื้อหาระบุว่า ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับรองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา อายุ 76 ปี ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมอง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ทั้งนี้ ขอให้นำส่งใบสำคัญเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ไปยังสำนักพระราชวัง เพื่อจักได้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้ต่อไป

หนังสือสำนักพระราชวัง

ที่มา : ดาราภาพยนตร์

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