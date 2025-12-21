นย.ตราด ยกพลขึ้นบก ประสานF16ทิ้งระเบิด ทำลายกาสิโนทมอดาสร้างล้ำเขตไทย บริเวณบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด

วันที่ 21 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายบริเวณ “ทมอดา” ก่อนประสานกองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ปฏิบัติการทิ้งระเบิดจำนวน 10 ลูก ทำลายอาคารกาสิโนทมอดา

นย.ตราด ยกพลขึ้นบก ประสานF16ทิ้งระเบิด ทำลายกาสิโนทมอดาสร้างล้ำเขตไทย

รวมถึงอาคารที่พักอาศัยของ พ.ท.ตึม ยอ อดีต หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชา–ไทย ซึ่งก่อสร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย พื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด ตรงข้ามบ้านซ็องก็อมเมท็ย ต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัต ประเทศกัมพูชา

ภายหลังการโจมตีทางอากาศ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้นำกำลังทหารรบ พร้อมยานเกราะ เคลื่อนที่เข้าตรวจค้นพื้นที่และยึดที่หมายทั้งหมดได้อย่างเรียบร้อย ถือเป็นการปิดภารกิจตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ นาวิกโยธินได้เผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจิตวิญญาณของกำลังพล ระบุว่า แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แต่จิตวิญญาณของทหารนาวิกโยธินยังคงยึดมั่นในเกียรติประวัติและความกล้าหาญที่บรรพชนได้จารึกไว้ พร้อมสืบสานปณิธานและรักษาเกียรติภูมิแห่งกองทัพเรือไว้ด้วยชีวิต

พร้อมย้ำคำขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ “เมื่อ นย.เหยียบฝั่งพลัน เหตุคับขัน จักคลี่คลาย”

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