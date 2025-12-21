ด่วน! เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จ.สระแก้ว ประกาศแจ้งประชาชนอพยพ ไปยังศูนย์พักพิง ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป

วันที่ 21 ธ.ค. 2568 เพจเฟบุ๊ก เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระบุว่า ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 เนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และในพื้นที่ใกล้เคียง

เดินทางอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิง หากไม่มีรถยนต์ให้เดินทางมาขึ้นรถได้ที่ อาคารกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป

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