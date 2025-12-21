ด่วน! กองทัพภาคที่ 1 ออกประกาศขอประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมืองดเข้าที่พักอาศัย เนื่องจากมีปฏิบัติการทางทหารของทางกกล.บูรพา

วันที่ 21 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 1 โพสต์แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบัน กกล.บูรพา มีการปฏิบัติการทางทหารต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน 4 อำเภอชายแดน จ. สระแก้ว

“งดเข้าพื้นที่พักอาศัยของตน และให้อพยพไปยังศูนย์ฯ ตามที่ทางราชการจัดให้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”

ทั้งนี้ ขอให้รับฟังข่าวสารและติดตามการแจ้งประกาศจากส่วนราชการในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ

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